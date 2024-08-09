Temmuzda en çok borsa kazandırdı

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Buna göre, temmuzda aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2.19, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0.91 oranlarıyla BIST 100 endeksinde görüldü. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından külçe altın yüzde 1.81, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 1.55 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 1.37 yatırımcısına reel getiri sağlarken, Euro yüzde 0.2 ve dolar yüzde 0.86 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 0.54, DİBS yüzde 0.28 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0.11 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, Euro yüzde 1.44 ve dolar yüzde 2.1 oranlarında kayba yol açtı.

BIST 100 endeksi, 3 aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7.7, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4.64 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. 6 aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16.49, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12.92 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18.54, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3.59 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.