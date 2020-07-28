Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sektörel güven endekslerindeki artışa ilişkin, “Ekonomimiz adım adım yeniden yükseliyor” dedi. Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hizmet sektörü güven endeksinin temmuzda geçen aya göre yüzde 20.2, perakende ticarette yüzde 9.6, inşaat sektöründe 11.6 artış gösterdiğini ve bunun sevindirici olduğunu belirterek, “Türkiye ekonomisi üzerine yapılan kötümser tahminler inşallah yine boş çıkacak” değerlendirmesinde bulundu. Kapasite kullanım oranının temmuzda 4.7 puan artarak yüzde 70.7’ye yükseldiğini hatırlatan Albayrak, “Temmuz verilerine maşallah. Sektörel güven endekslerindeki artışın ardından reel kesim güven endeksi de 8.1 puan artarak 100.7 seviyesine çıktı. Çarkları hep beraber daha hızlı çevirelim” değerlendirmesini yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı.

YÜZDE 20.2 ARTIŞ

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi haziran ayında 55.5 iken bu ay yüzde 20.2 artarak 66.7’ye yükseldi. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son 3 aylık dönemde iş durumu, son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep ve gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 42.5, yüzde 36.5 ve yüzde 2.9 artarak 54.5, 55.2 ve 90.3 değerlerini aldı. Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi temmuzda yüzde 9.6 artarak 94.6 oldu. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 43.1 artarak 69.6, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi yüzde 7.3 yükselerek 103.9 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 2.9 azalarak 110.4 olarak kaydedildi.

İNŞAAT YÜKSELDİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi de geçen ay 78 iken bu ay yüzde 11.6 artarak 87’ye ulaştı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve alt endeksi yüzde 25 artarak 73.9, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi de yüzde 3.4 artarak 100 oldu. İnşaat sektöründe temmuzda girişimlerin yüzde 36.9’u faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 63.1’i ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden “finansman sorunları” haziran ayında yüzde 36.8 iken temmuzda yüzde 38.2, “talep yetersizliği” haziranda yüzde 34.5 iken temmuzda yüzde 31.9 ve “diğer faktörler” haziranda yüzde 32.8 iken temmuzda yüzde 19.9 oldu.

ÖNCÜ GÖSTERGELER OLUMLU SİNYALLER VERİYOR

Türkiye salgının ilk görülmeye başlandığı mart ayında proaktif bir yaklaşım sergileyerek tüm kurumlarıyla reel sektöre, finansal piyasalar ve vatandaşlara yönelik destek adımlarını devreye soktu. Ekonomi yönetiminin destekleyici adımları ve normalleşme sürecindeki kararları, 3. çeyrek öncü göstergelerine pozitif yansımaya başladı. Salgının en şiddetli yaşandığı 2. çeyrekte Reel Kesim Güven endeksi (RKGE) nisan ayında bin önceki aya göre 32.9 puan azalarak 66.80 seviyesine gerilemişti. Alınan kararların olumlu etkisiyle dipten dönen reel kesim güven endeksi, üç ay üst üste yükselerek temmuz ayında tekrar 100 seviyesinin üzerini gördü. Reel kesim güven endeksi geçen yılın aynı aynı ayına göre 1.9 puanlık artışla 100.7 oldu. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı (KKO) da özellikle pandemi döneminde sert düşerek nisan ayında yüzde 61.6 seviyesine kadar gerilemişti. Normalleşme süreciyle birlikte yükselişe geçen kapasite kullanım oranı, temmuzda bir önceki aya kıyasla 4.6 puan yükselerek yüzde 70.7 seviyesinde gerçekleşti.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ İÇİN YOL HARİTASI HAZIR

Dün gerçekleşen Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısına ilişkin Twitter’dan bilgi veren Albayrak, “Finansal istikrarın sürdürülmesi, sistemik risk noktalarının tespit edilip yönetilmesi ve ekonomi politikalarının sürdürülebilir kalkınmayla uyum içerisinde oluşturulması amacıyla FİKKO bünyesinde raporlama alt çalışma grubunun kurulması kararlaştırılmıştır” ifadelerini kullandı. Albayrak sözlerini şöyle sürdürdü: “Gerçekleştirdiğimiz FİKKO toplantısında; İstanbul Finans Merkezi’nin stratejik planı, dünya örneklerindeki en iyi uygulamalar kapsamında gözden geçirilmiş ve sürecin daha etkin hale getirilmesi için yol haritası belirlenmiştir.”