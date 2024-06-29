Temmuz sonrası fiyatı artacak araçlar için fırsatçılığın önüne geçildi... Stokçulara 6+6 freni

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GEÇEN yıl otomotiv piyasasındaki fahiş fiyat oluşumu ve stokçuluğa engel olan, sıfır araçların satışından 6 ay ve 6 bin km sınırlaması ile 2. el araçların sıfır fiyatının üzerinde ilana konulmasını engelleyen düzenlemelerde süre 1 Temmuz 2024’te sona eriyordu. Ancak, Ticaret Bakanlığı önceki gün yaptığı açıklamada otomotiv piyasasını yakından ilgilendiren bu iki düzenlemede sürenin 1 Ocak 2025’e kadar uzatıldığını açıkladı.

GSR2 VE ÇİN’E EK VERGİ ETKİSİ

Hükümetin enflasyonla mücadele kayıtdışılığın tekrar tetiklenmemesini istediğini belirten İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, Hürriyet’e yaptığı değerlendirmede, “7-8 Temmuz tarihlerinde hayata geçecek GSR2 ve Çin’den gelen araçlara ilave yüzde 40 gümrük vergisi düzenlemeleri önemli. Birçok kişi, Çinli araçları 8 Temmuz’a kadar alalım bu tarihten sonra satarız, eğiliminde olabilir. Dolayısıyla düzenlemenin uzamasında temmuz ayında yürürlüğe girecek bu şartlar da etkili olmuştur diye düşünüyorum” dedi.

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Ticaret Bakanlığı’ndan önceki gün konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Pazarlama ve satış kısıtlaması ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden yetkili satıcılar ve bireyseller tarafından motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe, doğrudan veya dolaylı olarak pazarlanması veya satışının 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yapılamayacağına ilişkin yeni düzenlemeler hayata geçirilmişti.

‘MAĞDURİYETLERİ ORTADAN KALDIRDI’

Aynı şekilde, ilan kısıtlaması ile güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla ikinci el satışta pazarlanmasının da 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yapılamayacağı belirlenmişti.

Ticaret Bakanlığımızca yapılan düzenleme ve denetimler neticesinde; sıfır taşıtların ikinci ele düşürülerek satışa sunulması yoluyla haksız kazanç sağlanmasının önüne geçilmiş, sıfır taşıt arzının artmasına katkı sağlanarak gerçek ihtiyaç sahiplerinin taşıta ulaşmalarına imkân sağlanmış ve otomotiv sektöründeki spekülatif fiyat artışları engellenerek tüketici mağduriyetleri ortadan kaldırılmıştır. Bu doğrultuda, söz konusu kazanımlar göz önünde bulundurularak, ilgili iki düzenlemenin de 6 ay süreyle, 1 Ocak 2025 tarihine kadar yeniden uzatılmasına Ticaret Bakanlığımızca karar verilmiştir.”

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90 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

TİCARET Bakanlığı 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesinin ardından galeri ve bayilere kesilen cezalarla ilgili olarak da bilgi verdi. Açıklamada, “Ticaret Bakanlığımızca bugüne kadar 6 ay - 6 bin km. düzenlemesi kapsamında, otomobil yetkili bayisi ile oto galerilere yaklaşık 52 milyon TL, ilan kısıtlamasına aykırı hareket edenlere ise yaklaşık 90 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır” ifadeleri yer alırken, “2. el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesiyle 2. el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin yanı sıra, bir takvim yılı içinde yetki belgesiz 3 ve üzeri 2. el motorlu kara taşıtı satışı yapan tüm gerçek veya tüzel kişilerin 6 ay - 6 bin km. düzenlemesine aykırı satışlarının Noterlikler tarafından engellenmesine devam edilecektir” denildi.

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‘ŞİMDİ ALIRSAK 8 TEMMUZ’DAN SONRA SATARIZ’

TÜRKİYE Çin’den ithal edilecek tüm yakıt türlerindeki otomobillere yüzde 40 ilave gümrük vergisi getirmişti. 8 Temmuz 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek bu kararın ardından Çin’den gelecek araçların fiyatlarında yüzde 30 oranında artış bekleniyordu. 6 ay ve 6 bin km sınırı ile 2. el araçların sıfır fiyatının üzerinde ilana konulması düzenlemelerinde sürenin uzatılmasında Çinlilere gelen ilave gümrük vergisinin de etkili olabileceğinin altını çizen İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, “Birçok kişi, Çinli araçları 8 Temmuz’a kadar alalım bu tarihten sonra satarız, eğiliminde olabilir. Dolayısıyla düzenlemenin 1 Ocak 2025’e kadar uzatılmasında temmuz ayında yürürlüğe girecek bu şartlar da etkili olmuştur diye düşünüyorum. Diğer yandan, Bakanlık fahiş fiyatları ve yetkisiz satışları engellemek için süreci çok yakından takip ediyor” dedi.

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Hayrettin Ertemel