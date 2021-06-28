Temmuz can suyu olacak

Otomotiv sektörü geçtiğimiz sene olduğu gibi 2021’de de tahminleri şaşırtmaya devam ediyor. Yılbaşından bahar aylarına kadar beklentilerin de çok üzerinde gelişen sıfır araç satışları, ilk 4 aylık dönemde bir önceki yılın ocak-nisan dönemine göre yüzde 72.4 artış göstererek 260 bin seviyesinin üzerine çıkmıştı. Markaların ve otoritelerin yıl sonu toplam pazar tahminleri de 850 hatta 900 bin seviyelerine kadar yükselmişti. Virüsün etkisinin artışı ile mayısta yaşanan kapanma dönemi, çip krizinin durulmak yerine daha da büyümesi gibi etkenler ise soğuk duş etkisi yarattı. Mayıs ve haziranda otomotiv sektöründe yavaşlama dönemi oldu ve tahminler 750 bin adet seviyelerine kadar geriledi. Temmuzda ise yeniden bambaşka bir senaryo bekleniyor. Hem sıfır hem ikinci el satışları için büyük talep başlarken, kiralamada da çok ciddi bir talep olduğu vurgulanıyor.



HAZİRANDA 75 BİN ADET

Otomotiv sektörünün önde gelen veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, yaptığı verilere dayalı değerlendirmede, “Yaptığımız kapsamlı analizler doğrultusunda, haziran ayının sıfır otomobil satışları açısından 75 bin adetle kapanmasını bekliyoruz. İkinci el araç satışları ise bunun çok üzerinde gerçekleşecektir ama asıl kırılma noktası 1 Temmuz” açıklamasını yaptı.



2 AYDA TOPARLANACAK

Yaşanan duraklamanın sonra ereceğini ve özellikle ikinci elde çok yüksek talep beklendiğini vurgulayan Yalçın, “Sektörü çok şanslı bir 2 aylık dönem bekliyor. Uzun tatil dönemleri sıfırı olduğu kadar ikinci el araç pazarını da hareketlendirecek. Yaşanan gelişmeler sıfır araç piyasasını olduğu kadar ikinci el araç pazarını da hareketlendirecek. Yaptığımız analizler temmuz ayında 300 bin adet tekil ikinci el aracın satılacağını gösteriyor. Bu satışların büyük bölümü ise ilk 15 günde gerçekleşecek” dedi.



‘FİYATLAR HAZİRANDA YÜZDE 5 ARTTI’

GEÇTİĞİMİZ sene bu dönemde ikinci el fiyatları sıfır fiyatlarını geçmişti. Bu sene henüz öyle bir durum gündemde olmasa da yaşanan talep ile fiyatlar da yukarı ivme kazandı. Özellikle bu durumun birincil sebebi ise elbette sıfır araçların giderek yükselen rakamları. Sıfırda döviz kuru ve ÖTV matharı dilimlerinin etkisi yoğun görülürken ikinci elde de de artış kaçınılmaz oldu. Hürriyet’e açıklamalarda bulunan Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “İkinci elde mayısa göre ciddi bir hareketlilik görüyoruz. Mayısın 2 katı kadar satış yaptık. İkinci el araçların fiyatlarında da bu hareketliliğin etkisi gözlemleniyor. Sadece haziran ayında ikinci el fiyatları yüzde 5 arttı. Ancak sektör hala geçen senenin çok uzağında. Temmuz ayında talebin daha da kuvvetlenmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

HAZİRAN 2021 EN ÇOK SATAN 2. EL MODELLER

2021’İN 6. ayında en çok satan ikinci el modeller arasında 2017 model Renault Megane Sedan 1.5 dCi Touch dizel otomatik zirvede yer aldı.Onu 2017 Fiat Egea Sedan 1.3 Multijet takip etti. 2016 VW Passat 1.6 TDI Comfortline dizel otomatik, 2017 Renault Symbol 1.5 dCi Joy, VW Polo 1.4 TDI comfortline otomatik, 2017 Renault Clio 1.5 dCi Joy, 2017 Peugeot 301 1.6 HDi Active ve Toyota Corolla 1.33 Life, 2016 Ford Focus 1.5 TDCi Tred X otomatik takip etti.



‘YALNIZCA 3 MODEL 150 BİN LİRANIN ALTINDA’

CARDATA Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Verilerimize göre, şu anda 150 bin TL’ye kadar sadece 3 araç kaldı. Bu araçların ortalama fiyatı ise 134 bin 900 TL. 150-200 bin TL arasında 66 araç var. Bu aralıktaki araçların ortalaması 184 bin 400 TL. Markalar araçlarının çoğunu ise 300-400 bin bandında konumlandırılmış durumda. Şu anda en çok model 210 adet ile bu aralıkta ve ortalama fiyat 352 bin 200 TL’ye ulaşmış durumda. Devamında, 400-500 bin TL bandında 117 araç, 500-600 bin TL bandında ise 77 araç var. Fiyatların yüksek olması nedeniyle özellikle temmuz ayında talebin ikinci ele doğru önemli ölçüde yönelmesini bekliyoruz” dedi.

KİRALAMADA BÜYÜME YÜZDE 100’ÜN ÜZERİNDE

KAPATMALARIN sona ermesi, aşılamanın artışı, Rusya ile kapıların açılması ve yaz hareketliliği gibi bir çok etken günlük kiralama sektörünü de olumlu etkiledi. Emre Ayyıldız, “Günlük kiralamada şehir şubeleri için; Mayıs 2021’den Haziran 2021’e yüzde 71’lik bir artış oldu. Haziran 2021’de ize gçtiğimiz sene aynı aya oranla yüzde 65’lik bir artış gözlemlendi. Geçtiğimiz dönemde durma noktasına gelen ve ciddi zorluklar yaşayan havalimanı şubelerinde ise artış oranı çok daha yüksek. Havalimanı şubeleri için; Mayıs 2021’den Haziran 2021’e yüzde 126’lık bir artış oldu. Haziran 2021’de ise Haziran 2020’ye göre yüzde 24 artış var. Temmuzda ise yüzde 50’nin üzerinde artış ve hareket beklentimiz mevcut” dedi.



PAYLAŞIMLI ARAÇLARDA DA HAREKETLİLİK ARTTI

Yalnızca günlük kiralamada değil saatlik kiralamada da tüketicinin hareketli olduğunu vurgulayan Emre Ayyıldız, “Ulaşımda hareketliliği saatlik kiralama uygulaması moov üstünden çok doğrudan ve hızlı şekilde görebiliyoruz. Haziran ayında mayısa göre günlük ortalama kullanım adetleri yüzde 56 artışla günlük 6 bin kiralama adetlerini geçti. Hergün ortalama 1.500 yeni kullanıcı geliyor ve üyelik talebi alıyoruz ay toplamında 50 bin kişilik bir talep demek bu.







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