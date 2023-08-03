Temmuz ayında 112 bin 459 adet araç satıldı: Otomotivde rekor satış serisi sürüyor

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Otomotivde sene başından beri süren rekor satış serisi temmuz ayında da devam etti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) açıkladığı son rapora göre, temmuz ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 115.4 artarak 112 bin 459 adet olarak gerçekleşti. Bu satış rakamıyla hem tüm zamanların temmuz ayı rekoru hem de 2023 yılının aylık bazda satış rekoru gelmiş oldu. Ocak-temmuz döneminde ise toplam otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63.1 arttı ve 668 bin 828 adede ulaştı.

REKOR BÖYLE GELDİ

Temmuz ayındaki yüksek satış adetlerinde; pandemiden bu yana biriken tüketici talebi, bayilere daha çok sıfır otomobil girişinin olması, fiyatların daha da artacağı endişesi ve geçtiğimiz aylarda verilen siparişlerin teslim edilmesi etkili oldu. Binek otomobil satışları bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61.7 artarak 516 bin 288 adede ulaşırken, hafif ticari araç satışları yüzde 68 artarak 152 bin 540 adet olarak gerçekleşti. İlk 7 aylık dönemde otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki satışların yüzde 89.5’ini A, B ve C segmentindeki araçlar oluşturdu. C segmentindeki otomobiller 281 bin 127 adetle yüzde 54.5 paya ulaşırken, B segmentindeki otomobillerin payı 176 bin 694 adetle yüzde 34.2 oldu.

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ELEKTRİKLİLER YEDİYE KATLADI

Türkiye yollarında sayıları hızla artan yüzde 100 elektrikli otomobillerin pazar payı temmuz sonu itibarıyla yüzde 3.4’e ulaştı. Ocak-temmuz döneminde toplamda 17 bin 307 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Böylece elektrikli araçlar satışlarını bir yılda 7 kat arttırdı. Aynı dönemde 53 bin 49 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşirken, hibrit otomobiller pazardan aldığı pay yüzde 10.3 oldu. Pazardaki benzinli otomobil liderliği ise ocak-temmuz döneminde satılan 355 bin 927 adetle (yüzde 68.9 pazar payı) devam etti. Öte yandan, gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ocak-temmuzdöneminde en çok tercih edilen gövde tipi 250 bin 311 adetle (yüzde 48.5 pay) SUV otomobiller oldu.

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ÜÇ AYDA 1435 ADET TOGG TESLİM EDİLDİ

Nisan sonu itibarıyla müşteri teslimatlarına başlayan Togg, 627 adedi temmuz ayında olmak üzere toplamda 1435 adet T10X teslimatı gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu rakamlarla Togg, hedeflediği teslimat planının bir miktar gerisinde kalmış gözüküyor. Ancak, üretim adetlerinin özellikle ağustos ayından itibaren artacağı tahmin ediliyor. Çünkü, şirket CEO’su Gürcan Karakaş, mayıs ayında gerçekleştirilen basın toplantısında, “İki üç hafta içerisinde günde 80 adetlik üretime, temmuz sonundan itibaren ise günde 160-170 adetlik üretime çıkacağız” demişti. Şirketin kalan 5 aylık dönemde çekilişle Togg teslim almaya hak kazananlar için 18 bin 656 adet, toplamda ise 26 bin 565 adet T10X üreterek teslim etmesi bekleniyor.

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BU TEMPO YIL SONUNA KADAR DEVAM EDER

ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, Hürriyet’e yaptığı değerlendirmede, “Nisan ayından bu yana araç bulunurluğunda iyileşmeler yaşanıyor ve şimdi birçok marka ve modelde, son dönemde daha önce hiç ulaşılamamış satış adetlerini görmekteyiz. Toplam pazarda bekleyen müşteri adedini bilmek mümkün olmasa da, genel seyre baktığımızda edindiğimiz izlenim, geçmişten gelen talep ile araç bulunabildiği sürece yıl sonuna kadar Otomotiv pazarının bu hızı kaybetmeyeceğini gösteriyor. Yıl sonu toplam otomotiv pazarının, 950 bin ila 1 milyon adetler civarında olacağını tahmin ediyoruz. Pazar şartları çok değişken olmakta birlikte son çeyrekte pazar hacmini bulunurluk, araç fiyatları ve krediye ulaşılabilirlik/kredi maliyetleri belirleyecek” dedi.