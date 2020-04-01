Temizlikte Ataşehir maskede Beşiktaş önde

Alınan önlemler kapsamında çok sayıda kişi evden çalışma modeline geçerken bulaşma riskini azaltmak amacıyla sokağa çıkan insan sayısı da hızla azaldı. Durum böyle olunca tüketiciler ihtiyaçlarını karşılama noktasında alışveriş için e-ticarete ve online marketlere yöneldi. Son 3 haftada Türkiye’de e-ticaret trafiği oldukça hızlanırken online süpermarket markası istegelsin’in verilerine göre, ortalama sepet tutarı yüzde 25, sepet içindeki ürün sayısı da 2 kat arttı. Bu süreçte vatandaşlar hijyen ve sağlık ürünlerinden sonra en fazla ilgiyi taze sebze ve meyveye gösterdi. Temizlik ürünlerinde Ataşehir ve Sarıyer öne çıkarken en fazla maske siparişi Beşiktaş’tan geldi.

EVDE LAHMACUN VE PİDE

Aynı dönemde sağlık ürünlerini en çok sipariş eden ilçeler İstanbul’da Kadıköy ve Sarıyer Ankara’da ise Çankaya olurken diğer veriler de şöyle sıralandı: Listelerde ilk sırayı taze sebze, portakal, greyfurt, limon gibi ürünler alıyor.

* 3 haftalık süreçte dondurulmuş vegan ürünlerine olan talep yüzde 778 arttı.

* Dondurulmuş pide ve lahmacun siparişleri yüzde 600 yükseldi.

* Bu dönemde kutu oyunlarının satışı yüzde 1033, oyun kartlarının satışı da yüzde 943 arttı.

* İstanbul’da sipariş sayısında en çok artış olan ilçeler: Bakırköy, Şişli ve Beşiktaş.

* En fazla temizlik ürünü siparişi gelen ilçeler: Ataşehir, Sarıyer, Ümraniye.

* En çok kağıt havlu ve tuvalet kağıdı siparişi: Kadıköy ve Şişli, Ankara’da Çankaya.

* En fazla vitamin ve takviye ürün siparişi: Sarıyer, Beşiktaş ve Şişli.

* Maskeyi en çok sipariş eden ilçeler: Beşiktaş, Kadıköy ve Sarıyer.

‘KÜÇÜK ESNAF’I E-TİCARETE TAŞIYOR

Koronavirüs sonrası vatandaşlar günlük ihtiyaçlarını e-ticaret platformları üzerinden karşılamaya çalışırken bu alanda bir adım da karşılaştırmalı alışveriş platformu Akakçe’den geldi. Akakçe yeni başlattığı proje ile bakkal, market, eczane, petshop gibi dağıtım yapabilecek tüm yerel esnaf ile çalışmayı hedefliyor. Bunun için bir başvuru sayfası oluşturan Akakçe, buraya kaydını yaptıran yerel esnafı da listelerine dahil ederek ücretsiz sipariş almasını sağlayacak. Akakçe Genel Müdürü Koray Karataş, “İşleri azalan bakkal ve market gibi yerel satıcıları da güçlü sipariş ağımıza ekleyerek, bu zor günleri hep birlikte atlatmak için çalışacağız” dedi.