Temizlikte akıllı dönem

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Volkan YILMAZ- Teknolojİnİn gelişmesiyle beraber temizlik alanı da akıllanmaya, gerçek anlamda fütüristik hale gelmeye başladı. Artık temizlik sürecinde kullandığımız süpürgeden ve çamaşır makinesine kadar hemen her ürün akıllı hale gelmeye başladı. Günümüzde bulunduğumuz ortamın havasını temizleyecek ürünlere dahi sahibiz. Ancak son dönemde özellikle robot süpürgeler öne çıkıyor. Artık yaşadığımız ortamları temizlemek için elektrikli süpürgelerden fazlası var. Özellikle son 1-2 yıldır robot süpürgeler inanılmaz bir ivme kazanmış durumda. Normal süpürgeler de yerinde saymıyor, gelişmeye devam ediyor. Artık özellikle şarjlı süpürgeler büyük imkanlar sunar hale geldi. Akıllı temizlik dünyası elbette sadece süpürgeler ile sınırlı değil. Örneğin evinizin, yaşam alanınızın havasını da temizleyebilirsiniz. Bunun için de hava temizleme cihazları devreye giriyor. Akıllı temizliğin bir parçası da oldukça gelişmiş hale gelen yeni nesil çamaşır makineleri. Artık bazı modeller, yıkama için gereken deterjanı ve su miktarını içerisine konulan çamaşır miktarına göre kendisi belirleyebiliyor. Teknolojinin gelişmesiyle hayatımıza otomatik cam silme robotları dahi girdi. İşte evleri insanlar gibi temizleyecek bilim kurgu filmlerindeki ‘insansı robotlar’ satışa çıkana kadar, hayatı kolaylaştıracak teknolojiler...

LAZER TEKNOLOJİLİ

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DYSON V15 Detect Absolute, piyasadaki en gelişmiş şarjlı dikey süpürgeler arasında. Ön kısmında lazer ile temizliği çok daha kolay ve hızlı hale getiriyor. Yeni modelde yer alan Piezo sensörü partikülleri algılabiliyor. Bir diğer öne çıkan özellik ise anti-tangle (dolanmayı önleyen) ana temizleme başlığı. Dolanmayı önleyen fırça başlığı, tüyleri ve saçları otomatik olarak temizliyor. 6.999 TL





GELİŞMİŞ ROBOT SÜPÜRGE

ALANDAKİ en gelişmiş robot süpürgelerden Eufy RoboVac X8 Hybrid, çift türbin sistemiyle çok güçlü bir çekiş gücüne sahip ve lazer temelli navigasyon ile konulduğu ortamda rahatlıkla hareket edebiliyor. Haritalama metodu evinize uygun temizlik rotasını planlayabiliyor. Akıllı telefon uygulamasından kontrol edilebiliyor. Bu model süpürme yanında ıslak silme de yapabiliyor. Süpürge yakın bir tarihte Türkiye’de satışa sunulacak. 6.999 TL





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PRATİK MİNİ EL SÜPÜRGESİ XİAOMİ

XIAOMI Mi mini elektrikli süpürge, ufak yapısıyla özellikle dar alanlarda temizlik için harika bir seçenek konumunda. Bilgisayar klavyesini temizlemekten tutun, otomobil içerisinde kullanmaya kadar birçok kullanım senaryosuna uyumlu ürün, ufak olmasına rağmen güçlü ve farklı başlıklar ile farklı amaçlar için özelleştirilebiliyor. 549 TL





CAM ROBOTU



HOBOT 388, en ilginç temizlik ürünleri arasında yer alıyor. Model, otomatik bir cam silme robotu olarak görev yapıyor ve akıllı telefon üzerinden de kontrol ediliyor. Cam özel vakum sistemiyle yapışan robot, özellikle yüksek binalar için düşünüldüğü zaman birçok hayatı kurtarabilecek bir seçenek konumunda yer alıyor. 4.654 TL

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EV TİPİ AKILLI KURU TEMİZLEME

SAMSUNG Air Dresser, temizlik konusunda benzersiz ürünler arasında. Bünyesine konulan kıyafetleri kurutabilen, kötü kokularını ortadan kaldırabilen ve kırışıklarını giderebilen ürün, kıyafetleri havalandırırken tozlarından da kurtarıyor. Yapay zeka destekli ürün, uygulama üzerinden kontrol edilebiliyor. 9.999 TL

DAHA TEMİZ HAVA



LG PuriCare Hava Arıtma Cihazı, konumlandırıldığı ortamda 360 derece hava temizliği yapabiliyor. Güçlü altyapısıyla büyük ortamlara uygun olan ürün, ortamdaki kokuları filtreleyerek giderebiliyor, zehirli virüsleri ve bakterileri azaltarak hem kendinizini hem de ailenizin sağlığını korumanıza yardımcı oluyor. Ürün akıllı telefon üzerinden uzaktan kontrol imkânına da sahip. 7.299 TL

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TASARRUFLU TEMİZLİK



ARÇELİK i1200 bulaşık makinesi, yeni nesil teknolojilerin merkezinde yer alan bir ürün. Modelde yer alan InterACT programı, kir seviyesi ve su sertliğini algılayıp ideal su ve enerji kullanımını belirleyerek tek dokunuşta mükemmele yakın yıkama sağlıyor. Akıllı telefon üzerinden kontrol edilebilen bulaşık makinesi, otomatik kapak açma özelliğine de sahip. 6.626 TL





