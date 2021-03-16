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Temizlik malzemeleri alımı yapılacaktır
Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’nce 33 kalem temizlik malzemeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
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