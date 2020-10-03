Temiz enerjiye verimlilik katacak

Çok sayıda yeni santral kurulurken üretim tarafında da birer birer yeni fabrikalar hizmete giriyor. Bunlardan birisi de Adıyaman’daki güneş paneli fabrikasının ardından yıl sonuna kadar Niğde’deki yeni tesisinde yerli güneş hücresi üretimine başlayacak olan GTC. Türkiye’nin güneş enerjisi konusunda önünde büyük bir fırsat bulunduğunu ifade eden GTC Yönetim Kurulu Başkanı Çiğdem Besen, “Bu alanda güçlü bir üretim ağına sahip olmak istiyoruz. Üretimde öncelik olarak teknoloji ve inovasyonu ilke edindik. Türkiye’de güneş enerjisi konusunda çalışan, araştırma yapan yatırım sayısı maalesef çok az. Ama potansiyel büyük” dedi.

AR-GE İLE REKABET

Dünyada güneş enerjisi pazarında ciddi bir rekabetin yaşandığını aktaran Besen, “Bu rekabetin içinde farklılaşmak için büyük bir Ar-Ge yatırımı yapmanız gerekiyor. En önemli konu verimlilik. Anahtar teslim fabrikalarla hedef pazarlara ulaşmak çok zor. GTC olarak 54 araştırmacıdan oluşan Ar-Ge merkezimizde sürdürülebilirlik ve temiz enerji odaklı çalışmalarla ürünlerimizi geliştirdik. Küresel rekabette söz sahibi olabilmek için teknolojik olarak ileri düzeye gelmemiz gerektiğini biliyorduk” ifadelerini kullandı.

30 YIL KULLANIM

Kullandıkları ileri teknolojilerle büyük bir verimlilik yakaladıklarını belirten Besen, “Standart çerçeveli modüllerle karşılaştırıldığında, 6 kat daha fazla dayanıklı ürünlere sahibiz. Tüketicilere bu konudaki tüm raporları sunuyoruz. Güneş panellerinin 30 yıllık kullanımı sonunda en fazla yüzde 16 güç azalımı yaşayacaklar. Bu oranı, küresel üreticilerin çoğu yakalayamıyor. Ürünlerimiz aynı zamanda çift yüzlü olduklarından arkadan gelen düşük güneş ışığını da kullanarak, emsallerine göre ilk kurulum yılında en az yüzde 6 daha fazla elektrik üretimi sağlıyor. Üstelik bütün bunları yüzde 10 daha az alan kaplayarak ve yüzde 10 daha az mekanik altyapı ihtiyacı doğurarak yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

MAYISTA GÜNEŞ REKORU KIRILDI

- 2020 Mayıs ayında Türkiye’deki güneş santralleri toplam elektrik üretiminin yüzde 5,6’sını karşılayarak aylık bazda rekor kırdı.

- Türkiye güneş enerjisi kurulu gücünde Avrupa’da 7’nci, dünyada 13’üncü.

- 2019’da ülke elektriğinin yüzde 62’si yerli ve yenilenebilir kaynaklardan üretildi.

- 2020 Temmuz sonu itibariyle yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin payı yüzde 49.2’ye yükseldi.

- Yenilenebilir enerji kurulu gücü 46 bin 679 megavata çıktı, toplam kurulu güçteki payı yüzde 50.3 oldu.