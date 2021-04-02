Temiz Enerji Teknoloji Merkezi Konya’da açılıyor

Enerji dönüşümü için ihtiyaç duyulan ‘kayıp halka’ olarak değerlendirilen hidrojen, doğalgazla harmanlanacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hidrojenin belirli oranla doğalgaza enjekte edileceği ve performansını artıracak Konya’daki laboratuvarın açılışını bugün yapacak.

Türkiye Doğal Daz Dağıtıcıları Birliği Teknik Merkezi GAZBİR-GAZMER’in Konya’da kurduğu tesis ile kayıp halka bulunurken, bu yolla enerji kullanım verimliliğinin artırılması hedefleniyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından onaylanan, AKSA Doğalgaz ve ENERYA Enerji tarafından finanse edilen, yenilenebilir gaz üretimi projesi, GAZBİR-GAZMER tarafından yürütülüyor.

GAZBİR-GAZMER Temiz Enerji Merkezi’nde test amaçlı sırasıyla oransal olarak ortalama yüzde 5-10-15-20’ye kadar hidrojen ile yüzde 95-90-85-80’e kadar doğalgaz karıştırıldı ve elde edilen karışım, test amaçlı yakıldı ve başarılı sonuçlar alındı. Türkiye’de yürütülen doğalgaz sistemlerine hidrojen enjekte projesinin ilk sonuçlarına göre, şu anki doğalgaz iç tesisatlarında ve tüketici cihazlarında önemli bir değişikliğe gerek kalmaksızın hidrojenin, dağıtım ağlarında doğalgazla birlikte en fazla yüzde 20 oranında karıştırılabileceği test edilmiş olundu.

HİDROJEN EKONOMİSİ BÜYÜYOR

Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, Doğalgaz Sektörü Hidrojene Geçişte Yol Haritası Önerileri raporunda son 30 yıllık süreçte hidrojen üretimine ilişkin teknolojilerin gelişmesi ile küresel enerji ve kimya sektörlerinde talebin artışına bağlı olarak hidrojen ekonomisinin her geçen gün büyümeye devam ettiğini kaydetti. Arslan, “Doğalgaz kullanımının yaygınlaşması ile son 3 yılda sadece hanelerde 100 milyon ton civarında emisyon tasarrufu, 20 milyon ton civarında zararlı maddelerin doğaya salınması engellenmiştir” dedi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara