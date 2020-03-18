Temiz, çevreci ve kârlı

Çanakkale Belediyesi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin bitişiğine yer alan güneş enerji santralını teknik ekip eşliğinde gezerek, çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, santral faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. Avrupa Birliği hibe programlarını yakında takip eden Çanakkale Belediyesi, temiz enerji, akıllı kent uygulamaları ve çevre yatırımları için Avrupa Birliği’nden 4.3 milyon TL hibe alarak güneş enerji santralının yapımına başlamıştı.14 bin 550 metrekarelik alana kurulan, yaklaşık 1 Megavattlık (992,8 kwe) güce sahip bu güneş tarlası, 2019’un Ocak ayında devreye alınmıştı. 3828 adet yerli üretim 280 watt gücünde panel bulunan güneş tarlasında, 17 adet 60 kw invertör kullanılıyor.





1 MİLYON 338 BİN TL

Tesisin tamamlanmasının ardından geçen 1 yılın sonunda güneş enerji santrali, 1.494.460,12 KWH enerji üretti. Üretilen enerjinin parasal değeri ise yaklaşık 1 milyon 338 bin tutarında. Atıksu arıtma tesisi GES’in ürettiği enerjiden yıl boyunca 447.861,12 KWH elektrik tüketimi düşüldü. Yıl sonunda ihtiyaç fazlası üretim miktarı 1.059.867,60 KWH , ihtiyaç fazlası üretim bedeli ise 949 bin TL oldu.