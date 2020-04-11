Temel ihtiyaç destek kredisi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 6 ay ertelemeli kredi başvurusu nasıl yapılır?

10 bin TL Temel İhtiyaç Desteği kredi başvuruları koronavirüs pandemisi nedeniyle kamu bankaları tarafından başlatıldı. 36 ay vade ile tahsis edilecek olan devlet destekli kredi, 6 ay geri ödemesiz olarak sağlanıyor. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası aracılığıyla dar gelirli vatandaşlara ödenen 6 ay ödemesiz destek kredi başvuruları devam ederken, başvuru işlemleri ve temel ihtiyaç destek kredisi sonuçlarıyla ilgili bilgiler yoğunlukla sorgulanmaya başlandı. İşte, destek kredisi başvurularıyla ilgili tüm detaylar.

10 BİN TL DESTEK KREDİSİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 6 ay geri ödemesiz kredi başvurularıyla ilgili açıklamada bulundu. “5 bin lira altında geliri olan vatandaşlarımız için 10 bin liraya kadar, çok düşük maliyetli temel ihtiyaç desteği devreye alındı. 3,7 milyon vatandaşımız başvurdu. Bu kapsamda da ödemeleri bu hafta başlatıyoruz."dedi.

Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında, temel ihtiyaç kredi başvuru sonuçları neticelendirilecek. Kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup, müşteriler kredi tutarını ATM’lerden çekebileceklerdir.

11 Nisan'da yapılan son dakika açıklamasında koronavirüs nedeniyle paraya ihtiyacı olanlara ilişkin olarak kamu bankalarının verdiği kredilerde değerlendirmelerin sonuçlanmaya başlandığı açıklandı. Milyonlarca kişiye SMS'ler gönderilmeye başlandı.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlattı. "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi" adı verilen uygulamada, temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla bireysel segment müşterileri, 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek. Müşterilere, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacak. "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi", bankalar tarafından ortak kriterlerle değerlendirilecek.

6 ay nefes olacak

Kredinin en önemli özelliği 6 ay ödemesiz ve toplam vadenin 36 aya kadar çıkıyor olması. Maksimum limiti 10 bin lira olan kredinin maliyeti de oldukça düşük ve ödemeler sabit taksitli. Kredi için üç kamu bankasından birine başvurmak yeterli. Başvurular (1 Nisan) itibarıyla başladı.

Başvuru için dikkat!

Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak; bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor.

Bankalar taleplerin toplanması sonrasında, kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilenlerin hesaplarına kredi tutarlarını aktaracak. Müşteriler böylece krediyi ATM’den de çekebilecek.

ZİRAAT BANKASI, VAKIFBANK, HALKBANK 10 BİN TL KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

0,49 faizle 6 ay geri ödemesiz 10 bin lira üst limitle ihtiyaç kredisi verecek olan Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası, başvuruda bulunacak olan kişilerde aradığı şartları paylaştı. İlk yapılan duyuruda 5 bin lira ve altında hane kazancına sahip olan kişilerin başvurabileceği belirtilen 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi, 3 kamu bankasına yapılan başvuru ile çekilebiliyor.

Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak; bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor.

Bankalar taleplerin toplanması sonrasında, kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilenlerin hesaplarına kredi tutarlarını aktaracak. Müşteriler böylece krediyi ATM’den de çekebilecek.

VAKIFBANK DESTEK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HALKBANK DESTEK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ