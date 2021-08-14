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Ekonomi
Haber Giriş: 14.08.2021 - 22:18 | Son Güncelleme:

Telsiz haberleşme sistemi alınacak

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Telsiz haberleşme sistemi alınacak

EÜAŞ, Birecik- Nizip HES İşletme Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 3 adet DMR VHF Tekrarlayıcı Röle, 45 adet DMR VHF El Telsizi ve 1 adet DMR VHF Sabit Telsizin yazılım ve Sunucu ve Bakım-Onarım Bilgisayarları ile birlikte temin ve çalışır vaziyette teslimi ihalesi yapacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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