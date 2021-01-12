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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 12.01.2021 - 17:58 | Son Güncelleme:

Telegram'ın kurucusu son 3 güne değindi ve açıkladı! 2013'ten beri özel verileri...

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Telegram'ın kurucusu son 3 güne değindi ve açıkladı! 2013'ten beri özel verileri...
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Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Telegram'da son 3 gündür ciddi bir artış yaşandığını açıkladı. Durov gizlilikle ilgili de açıklama yaptı ve "Diğer popüler uygulamaların aksine, Telegram'ın hesap vereceği hissedarlar veya reklamverenler yoktur. Ağustos 2013'te kullanıma açıldığımız günden beri kullanıcılarımızın özel verilerinin tek bir baytını üçüncü taraflarla paylaşmadık" dedi.

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, bu yılın ilk haftasında Telegram kullanıcı sayısının 500 milyonu geçtiğini bildirdi. Telegram kullanıcı sayısının artmaya devam ettiğine işaret eden Durov, "Sadece son 72 saatte 25 milyon kullanıcı Telegram'a katıldı. Bunların yüzde 38'i Asya’dan, yüzde 27'si Avrupa’dan, yüzde 21'i Latin Amerika'dan ve yüzde 8'i Orta Doğu ve Afrika bölgesinden geldi. Bu, her gün 1,5 milyon yeni kullanıcının kaydolduğu geçen yıla kıyasla önemli bir artış." ifadelerini kullandı.

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İnsanların artık mahremiyetlerini ücretsiz hizmetler karşılığında teslim etmek istemediğini aktaran Durov, "İnsanlar, uygulamaları önemli bir kullanıcı sayısına sahip olduğu sürece her şeyden paçayı sıyırabileceklerini düşünen teknoloji tekelleri tarafından rehin tutulmak istemiyorlar. Yarım milyar aktif kullanıcı ile Telegram, mahremiyet ve güvenliğe adanmış bir iletişim platformu arayanlar için en büyük sığınak haline geldi. Bu sorumluluğu çok ciddiye alıyoruz. Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Telegram uygulamasının öne çıkan özellikleri
Telegram uygulamasının öne çıkan özellikleri


"TELEGRAM BİR FİKİRDİR, BU GEZEGENDEKİ HERKESİN ÖZGÜR OLMA HAKKI OLDUĞU DÜŞÜNCESİDİR"
Telegram için kullanıcılarının birinci öncelik olduğunu savunan Durov, şunları kaydetti:
"Diğer popüler uygulamaların aksine, Telegram'ın hesap vereceği hissedarlar veya reklamverenler yoktur. Pazarlamacılar, veri madencileri veya devlet kurumları ile anlaşma yapmayız. Ağustos 2013'te kullanıma açıldığımız günden beri, kullanıcılarımızın özel verilerinin tek bir baytını üçüncü taraflarla paylaşmadık. Bu şekilde çalışıyoruz. Çünkü Telegram'ı bir kuruluş veya uygulama olarak görmüyoruz. Bizim için Telegram bir fikirdir, bu gezegendeki herkesin özgür olma hakkı olduğu düşüncesidir." 

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