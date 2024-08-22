Telefonda ‘kiralık’ tarife

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AKILLI telefonlar öncülüğünde teknoloji merakı ve yeni nesil teknolojileri yakından takip etme isteği artmaya devam ediyor. Ancak, son yıllarda hızla yükselen fiyatlar ve sınırlı taksit seçenekleri nedeniyle özellikle ‘üst segment’ diye tabir edilen akıllı telefonlara ulaşmak bir hayli zorlaştı. Teknoloji perakendeciliği alanında faaliyet gösteren şirketler de, gerek ulaşılabilirliği artırmak gerekse farklı ihtiyaçlara yanıt vermek üzere akıllı telefon kiralama çözümüne yönelmeye başladı. Türkiye’deki ilk örneklerini 2023 yılında gördüğümüz akıllı telefon kiralamaya olan ilgi henüz çok yüksek olmasa da alıcı var. Öyle ki, bu modeli geçen yıl hayata geçiren bir firma bir yılda1.000’in üzerinde akıllı telefonu kiraladığını açıkladı.

MODEL NASIL ÇALIŞIYOR

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Telefon kiralama yöntemi kredi kartında limit ihtiyacı olan kişiler için de son dönemde sık başvurulan yöntemler arasında yer alıyor. Ağustos 2024 itibarıyla akıllı telefon kiralama hizmetini yaygın olarak iki büyük marka gerçekleştiriyor. Bunlardan birisi, modeli 2023 yılında ilk kez başlatan MediaMarkt’ın Smart Kirala platformu, diğeri ise Teknosa’nın Kirala Bunu isimli platformu. İki şirketin verdiği hizmetler arasında küçük farklılıklar olsa da genelde kiralama modeli şu şekilde gerçekleştiriliyor:

Kiralama işlemi kapsamında kullanıcıya ‘sıfır’ ve üretici garantisindeki akıllı telefonlar veriliyor. Kiralanacak ürünün kutusu ilk kez kiralama esnasında açılıyor. Akıllı telefon 12, 18 veya 24 ay gibi sürelerle kiralanabiliyor.

Kiralama öncesinde kiralayan kişinin kredi notuna bakılırken, kimlik bilgilerinin de eksiksiz olarak verilmesi gerekiyor. Başkasının yerine kiralama işlemi kesinlikle yapılmazken kimlik doğrulamaya dikkat ediliyor.

Kiralama süresi boyunca cihaz bedelinin toplamda yüzde 70’ine kadar oluşabilecek hasarlar ve üretici garantisi dışında kalan onarımlar hizmet paketi kapsamı içine alınıyor. Örneğin 30.000 TL’lik bir cihaz için kiralama süresi boyunca toplam 21.000 TL’ye kadar oluşacak garanti dışı hasarlar bedelsiz gideriliyor.

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TEKRAR KİRALANMIYOR

Kiralama süresi sonunda talep eden kişi, kiraladığı telefonu modele göre değişiklik gösterecek şekilde belirli bir ücret ödeyerek satın alabiliyor. Bu noktada telefonun temiz ve sorunsuz teslim edilip edilmediğine bakılıyor. Buna göre, fiyatta indirimler yapılabiliyor.

Kiralama süresi biten telefonlar yeniden kiralanmıyor. Markalar tarafından gerekli bakım ve varsa onarım işlemleri gerçekleştirildikten sonra yenilenmiş telefon olarak daha uygun fiyatla ikinci elde satılıyor.

500 TL’DEN 5 BİN TL’YE KADAR SEÇENEK VAR

Telefon kiralama ücretlerinde fiyat ve vade seçenekleri oldukça geniş. Üst segment akıllı telefonlarda aylık ödemeler 5 bin TL’leri aşarken orta segment telefonlar için 2-3 bin TL, giriş segment telefonlar için 500-1.000 TL’lik aylık ücret talep ediliyor. Örneğin, Apple’ın 90 bin TL fiyatlı amiral gemisi iPhone 15 Pro Max’in aylık kiralama bedeli 5.130 TL iken 128 GB’lık iPhone 14 modeli 2.950 TL’ye, 256 GB’lık iPhone 13 modeli 2.650 TL’ye kiralanabiliyor. Yine Samsung Galaxy S22 Ultra için 2.665 TL, Samsung Galaxy S23 için 1.765 TL, Redmi Note 11 Pro için 640 TL talep ediliyor. 24 aylık kiralamalarda ise örneğin iPhone 15 Pro Max 256 GB 12 ay vadeli 12.776 TL’ye iki yıl boyunca kiralanabiliyor bu da yine aylık yaklaşık 5-6 bin TL’lere denk geliyor.

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‘SIK TELEFON DEĞİŞTİRENLER TERCİH EDİYOR’

KONUYLA ilgili Hürriyet’in sorularını yanıtlayan MediaMarkt Türkiye Ticari Operasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (CCO) Mete Uslukılınç, akıllı telefon kiralama yöntemiyle tüketicilere son teknoloji ürünleri daha erişilebilir kılmayı amaçladıklarını belirterek, “2023 Mart ayında pilot uygulama ile başladığımız bu hizmete en fazla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin ve Kayseri’den talep aldık. Özellikle son dönemde 1.000 adedin üzerinde kiralama hizmeti gerçekleştirdik. Kiracı ve kiralayanın karşılıklı tüm hak ve sorumlulukları kiralama hizmet sözleşmemizde detaylı olarak belirtiliyor. Telefon kiralama hizmetinin ödemede kolaylık, kiralama sonunda sunulan imkanlar gibi pek çok avantajları bulunuyor. Ayrıca sık telefon değiştirmeyi ve her zaman yeni çıkan modelleri kullanmayı seven kullanıcılar için kiralamanın uygun bir seçenek olduğunu söyleyebiliriz. 24 aylık kiralama süresi sonunda ise cihazın sözleşmeye uygun bir şekilde teslim edilmesi durumunda ise tüketiciler nakit teslimat bonusu veya yenilenmiş cihaz alım hakkından faydalanabiliyor” dedi.