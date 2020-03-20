Telefon numarasını çalışanlarıyla paylaştı

Corona virüsü salgınına karşı korunma yöntemleri her alanda hızla alınırken, özel kurumlardan tarafından da özellikle personelin sağlığını ve motivasyonunu sağlamak amacıyla daha önce sık karşılaşılmayan adımlar atılıyor.

Bunun son örneğini DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş gerçekleştirdi. Ateş, 14 bine yakın çalışanına yolladığı mesajında kendisinin ve üst yönetimdeki isimlerin cep telefonlarını paylaşarak, dileyen çalışanın her durumda kendilerini doğrudan aramasını istedi.

"BİZLERİ HİÇ ÇEKİNMEDEN ARAYABİLİRSİNİZ"

Hakan Ateş paylaştığı mesajında, “Başta ben olmak üzere tüm Üst Kurul üyesi arkadaşlarım ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızdayız. Bizleri hiç çekinmeden arayabileceğinizi bilmenizi istiyorum. Cep telefonlarımız içerir iletişim bilgilerimizi ekte paylaşıyorum” ifadelerini kullandı.