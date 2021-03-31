Tekstil ihracatında tasarım atağı

Özellikle tekstil alanında yeni nesil ürünler ülkelerin ihracat ve rekabet gücünü de önemli ölçüde etkiliyor. Bu konuda harekete geçen Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB), ‘Doku Kumaş Tasarım Yarışması’ ile uluslararası arenada rekabet edebilecek ve ihracat potansiyelini arttıracak ürünleri ortaya çıkarmaya hazırlanıyor.

BOLLUK DEVRİ BİTTİ

Yarışmanın tanıtım toplantısında konuşan GATHİB Başkanı Fikret Kileci, “Bu yarışmada temel hedefimiz gençlerle beraber inovatif ve katma değeri yüksek ürünleri oluşturmak. Yeni tasarımcıların yetişmesini ne kadar teşvik edersek sektörümüzün gücünü ve ürün çeşitliliğini de o kadar arttırırız. Dünya değişiyor. Tasarım anlayışları yeniden şekilleniyor. Artık bol bol üretme devri bitti. Pandemi dönemi ile birlikte dünya sürdürülebilir ürünleri tercih ediyor. Ürünleriniz doğaya saygılı olacak. Üreten de tüketen de kazanacak. Yeni nesil tasarımlarda ilk şart artık bu. Biz de bu tasarımlarla dünya arenasında gücümüzü arttıracağız” diye konuştu.

TAŞIMACILIK KRİTİK

Pandemi döneminde tekstil ihracatının yaklaşık yüzde 30 arttığına vurgu yapan Fikret Kileci, “İlk günlerde hammadde ve ürün tedariğinde yaşanan sıkıntılar tüm dünyayı etkiledi ama geldiğimiz noktada tekstilde yoğun bir hareketlilik var. Üretim süreçlerinin ve taşıma gücünün önemini gördük. Bizim acil olarak THY gibi bir deniz ve demiyolu şirketi kurmamız lazım. Şimdi harekete geçsek 10 yıl sonra şirket ortaya çıkar. Uzun vadede de üreticiye ve ihracatçıya katkısı büyük olur. Bugün THY’nin geldiği noktayı ve gücünü görüyoruz. Havadaki taşımacılık başarısını denizde ve demiryolunda da uygulamalıyız” ifadelerini kullandı.

100 BİN LİRA ÖDÜL

GATHİB tarafından, Ticaret Bakanlığı desteğiyle ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde, Tekstil Mühendisleri Odası Güney Bölge Şubesi işbirliğinde gerçekleştirilen ‘Doku Kumaş Tasarım Yarışması’na başvurular 17 Mayıs tarihine kadar devam ediyor. Yarışma sonucunda birinciye 100 bin, ikinciye 50 bin, ücüncüye ise 25 bin lira ödül verilecek. 10 finalist ise GATHİB bünyesinde akademik eğitim alacak.

ÖRME KUMAŞ TALEBİ

Pandemi sürecinde tüketim alışkanlıklarına bağlı olarak tasarım taleplerinde büyük bir değişim yaşandığını açıklayan Tekstil Mühendisleri Odası Güney Bölge Şube Bölge Başkanı Seval Uyanık, “Bu dönemde örme kumaş talebinde artış oldu. Gaziantep’te çok sayıda yeni makine alındı. Tasarımcıların da bu konulara dikkat etmesini öneriyoruz” dedi.

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