Teknoparklarda 2 ay kira alınmayacak

Ülke genelinde teknoparklarda 5 bin 682 firma olduğunu belirten Bakan Varank, “COVİD-19 tehdidine karşı sektörlerimizi ve işgücümüzü korumak adına tüm alternatifleri detaylı bir şekilde çalışıyoruz. Bu kapsamda inovasyonun ve yeniliğin merkezi olan teknoparklarımız için de tedbirleri devreye aldık. Teknoparklarda ve Ar-Ge merkezlerinde çalışan personelin nisan sonuna kadar evden çalışmasına imkân sağladık” dedi. Bakan Varank, işgücünün korunması kadar firmaların da direncini artırmayı da çok önemsediklerini vurgulayarak, “İşte bu amaçla, Teknopark firmaları ekonomik açıdan zorluk yaşamasınlar diye kiralar konusunda kritik bir adım attık. Teknopark yönetici şirketlerine, kuluçka firmalarından ve teknoparklarda yer alan restoran ve kafe gibi ticari işletmelerden 2 ay boyunca kira almamaları hususunda talimat gönderdik. Ayrıca, yine bu kampüslerde ar-ge ve tasarım alanında çalışan firmaların da ‘2 aylık kira ödemelerini erteleyin ve ödeme planlarında kolaylık sağlayın’ dedik. Teknopark yönetici şirketlerinin de mali durumunu gözeterek işletme giderlerini kapsam dışı tuttuk” ifadelerini kullandı.