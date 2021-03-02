Teknopark firmalarından 181 milyon liralık ciro

Yılmaz, geçen yıl YTÜ Teknopark’ta girişimcilik ve kuluçka faaliyetleri kapsamında online eğitimler düzenlendiğini, sektör ve yatırımcı buluşmaları, hızlandırıcılar, kümelenme çalışmalarının öne çıkan faaliyetler arasında yer aldığını söyledi. Yılmaz, şunları kaydetti:



GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ

“2020 yılı faaliyet döneminde kuluçka firmalarımız arasında yer alan zeytin çekirdeğinden biyoplastik üreten Biolive 30 milyon dolar değerleme, giyilebilir teknoloji alanında faaliyet gösteren Thread in Motion 100 milyon TL değerleme, 4-13 yaş aralığındaki çocukların bilişsel gelişimlerini destekleyici oyun geliştiren akademik girişim olan MentalUp 15 milyon dolar değerleme, otomasyon sistemlerinin uzaktan kontrol ve yönetimi teknolojileri üzerine çalışan HUBBOX 6 milyon TL değerleme, satış otomasyonu uygulaması olan EKMOB 25 milyon TL değerleme, e-ticaret yazılım platformu Pixa Software 6.2 milyon TL değerleme üzerinden yatırım aldı.” Yılmaz, YTÜ Teknopark bünyesinde bulunan firmaların küresel erişimini güçlendirdiklerini belirterek, şunları kaydetti: “Üniversite ve sanayi iş birliğini güçlü bir kültüre dönüştürerek know-how desteklerimizle ilham verici araştırmalara, inovasyon ve ticarileştirme faaliyetlerine öncülük ediyoruz. Bu yönümüzle yerli ve milli kalkınmada önemli bir role sahip olacak markalarımızın doğmasına, büyümesine ve küresel rekabete açılmasına öncülük ediyoruz. Günümüzün en önemli donanımları arasında yer alan güncel kalabilmeyi ve hızlı olmayı son derece önemsiyoruz.”