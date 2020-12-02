Elektrikli scooterların trafik kurallarını da düzenleyen Türkiye Çevre Ajansı Yasa Teklifi’nin Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesine başlandı. E-scooterın ilk kez tanımlanacağı yasada isim tartışması sürerken, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, “Teknolojiyi üreten adını koyar. Zorlama isimlerle olmaz” dedi.

TÜRKÇE OKUNUŞUYLA

Meclis Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’ndaki görüşmelerde, Karayolları Trafik Yasası’na yeni girecek kavramla ilgili “Bas-git”, “Bin-git”, “Sür-git” gibi öneriler oldu. Ancak teklife, İngilizce “e-scooter” adının Türkçe okunduğu şekliyle “Elektrikli skuter (e-skuter)” ifadesi yazıldı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop katıldığı Türkçe sempozyumunda, “İthal ettiğimiz teknolojik aygıtlarla kavramları da ithal ediyoruz. Sonra dilin kendi kendine yaşamasını bekliyoruz. Türkçenin suyu mu çıktı?” demişti. İsim tartışmasının Genel Kurul’da ilgili maddeler üzerinde devam etmesi bekleniyor. Komisyon Başkanı Yunus Kılıç ise Hürriyet’e yaptığı açıklamada, bu aşamada kavramda değişiklik öngörmediklerini vurguladı.

BUNU BİZ ÜRETMEDİK

Kılıç şunları söyledi:“Şu anki düşüncemiz o haliyle durması. Tabii Genel Kurul son şekli verilecek yerdir. Elbette dilimizi koruyalım, fakat bazen dünyadan da kendimizi soyutlamamamız lazım. Şahsi fikrim, dünyada ortak kullanılan isimler üzerinde zorlama isimler çalışmak da doğru değil. Zorlama isimlerle olmaz. Bu dünyada vardı, biz üretmedik, bunun bir ismi var. Bir taraftan dil milletin özgün karakteri, tamam. Ama illa da kendimizi dünyadan çok soyutlamaya gayret safretmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Bunu biz bulmuş olsaydık ismini başka koyardık, ama başkası bulmuş. Teknolojiyi üreten, teknolojiyi geliştirendir adını koyan.”

İŞGALİYE VERGİSİ 16 KURUŞ

Teklifin bu hafta yasalaşması hedefleniyor. Yasa çıktığında paylaşımlı e-scooter şirketleri belediyelere araç başına günlük 16 kuruş işgal harcı ödeyecek. Kara yollarındaki bisiklet yol ve şeritlerinde, bisiklet ve e-scooter kullanabilmek için 15 yaşını bitirmiş olmak gerekecek. Otoyol, şehirlerarası kara yolları ve azami hız sınırı saatte 50 kilometre üzerinde olan yollarda e-scooter kullanılamayacak. E-scooterın hızı da en fazla saatte 25 kilometre olacak. Yerel yönetimler, yaya yolu, bisiklet ile e-scooter yol, şerit, park ve şarj istasyonlarını yapacak.

E-scooterın yasal tanımı ise şöyle: “Hızı en fazla 25 km/saate ulaşan, tekerlekli, ayak tahtası ve tutamağı olabilen, dikey bir direksiyon mekanizması içerebilen ve ayakta kullanılan taşıtlardır.”