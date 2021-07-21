‘Teknolojiye ve insana yatırım yapıyoruz’

2000 yılından bu yana binlerce insanı sağlıklarına kavuşturduklarını belirten Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, eknoloji ve hasta memnuniyeti odaklı olarak çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi’nin hem Türkiye’de hem de yurtdışında güven ve kaliteyle anılan bir marka haline geldiğinin altını çizen Kaşkaloğlu, “Bu başarıda ekip çalışmasının büyük payı var. Emeği geçen tüm hekimlere ve ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum. 2000 yılında hastaneyi eşim Op. Dr. Selma Kaşkaloğlu ile birlikte açtığım zaman bölgenin ilk ve tek göz hastanesiydik. O günkü hizmet kalitesi anlayışımızı geliştirerek hastalarımız için her zaman üstün standartlarda tedavi sunmayı hedefledik. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi olarak sektörde 20 yılı geride bıraktık. Kaliteli olmak kadar onu korumak ve sürdürmek de çok önemlidir. Bu nedenle en iyi olma hedefiyle yola çıktık. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum” diye konuştu.

CİHAZLAR YENİLENİYOR

Prof. Dr. Kaşkaloğlu, hastaneye yılbaşından beri birçok teknoloji yatırımı yaptıklarını belirterek Katarakt ve Lasik cihazlarını yenilediklerini söyledi. Gelişen teknik cihazlar kadar onu kullanan doktorların da deneyiminin belirleyici olduğunu vurgulayan Kaşkaloğlu, uzmanlaşmanın ve hekim kalitesinin hasta konforunu ve tedavi başarısını artırdığını vurguladı. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi olarak kuruldukları 2000 yılından bu yana teknoloji ve insan kaynağına sürekli yatırım yaptıklarını kaydeden Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, “Bu konuda hastanemiz bünyesindeki hekimlerimiz gerekli tüm eğitimleri sürekli alıyorlar; ayrıca uluslararası kongrelerde sunumlar yapıyor ve meslektaşlarına eğitim veriyorlar” ifadesini kullandı.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın