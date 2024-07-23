Teknolojik serada hedef 10 bin dönüm

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‘Teknolojik sera’ niteliğindeki bu yatırım 150 dönüm üzerine inşa ediliyor. Sandıklı tamamlandığında Türkiye’deki ‘teknolojik sera’ların toplam büyüklüğünün 150 futbol sahasına ulaşacağı belirtildi. Şirketin hedefi ise 2028’e kadar Türkiye ve Kazakistan’da 10 bin dönüm modern sera alanını faaliyete geçirmek.

Afyonkarahisar, Denizli ve Eskişehir’de konuşlanan seralarda yenilenebilir, temiz ve doğal jeotermal enerji kaynaklarını kullandıklarını ifade eden Alarko Tarım Grubu Genel Müdürü Melike Koçoğlu, özellikle seracılık tarafında daha çok yerel ve parçalı işletmeler şeklinde bir yapılanma olduğunu, Alarko Tarım Grubu’nun gerçekleştirdiği planlı üretimle Türkiye’nin rekabet gücünü artırmayı amaçladıklarını ifade etti. Koçoğlu, “Bu yıl hedefimiz toplam üç ilde sera yatırımlarımızı 2 bin dönüme ulaştırmak. 2028’de ise Türkiye ve Kazakistan’da toplam 10 bin dönüm modern sera alanında tarım üretimi yapmak’’ dedi.

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ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİ ARTIRMA HEDEFİ

Pestisit kullanmadan ‘sıfır kalıntı’yla ürettikleri domateslerin yüzde 70’ini 18 ülkeye ihraç ettiklerini ve Eskişehir Mahmudiye’deki seralarında biber üretimine başladıklarını ifade eden Melike Koçoğlu, “Alsera şirketimizle Türkiye’nin farklı bölgelerinde jeotermal enerjiye erişimi olan uygun sahalarda yüksek teknolojili seralar kuruyoruz. Teknoloji ve otomasyon sistemlerimizle ısıtma, sulama, havalandırma, nem, gölgelendirme, sisleme ve drenaj gibi birçok başlıkta ölçümleri yaparak kayıt ve kontrol altına alıyoruz. Bu sayede üretimde verimliliği artırıp, kaynak kullanımını minimize edebiliyoruz. Şu an seralarımızda üretilen domateslerin ihracat oranı yüzde 70’ler seviyesinde seyrediyor” diye konuştu.