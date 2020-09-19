Teknoloji sektörüne yeni bir soluk; 360

360 markasını belki Türkiye’de yeni yeni duymaya başlıyor olabilirsiniz. Ancak 360, dünya çapında yazılım ve elektronik sektöründe büyük başarılara imza atmış, Çin elektronik sektörünün en büyük marklarından bir tanesi. Öyle ki yazılım ve elektronik sektöründe faaliyet gösteren 360, Çin’de yazılım sektöründe ilk 10, elektronik sektöründe ise ilk 100 firma arasında yer alıyor.



2005 yılından kurulan ve teknoloji odaklı ürünleriyle insanların günlük yaşamlarını kolaylaştıran firma, günümüzde Çin’in en büyük internet güvenliği şirketlerinden biri.



İnsan hayatını daha kolay, pratik ve güvenli hale getirmeyi amaçlayan firma bu ideallerine ulaşmak için iki kavramdan güç alıyor; teknoloji ve inovasyon.



Ürün kalitesinin yanı sıra kullanım kolaylığı ve fiyat avantajı ile rakiplerinin arasından sıyrılan 360, hayatı kolaylaştıran teknolojisi ve isminden aldığı ilhamla günlük yaşamımızın her alanında yer alacak gibi duruyor.



En iyi yol arkadaşınız olacak G300 araç içi kamera ile trafikteki güvenliğinizi; 360 D806 PanTilt güvenlik ve çocuk akıllı kamerası ile evi koruma altına alıyor. G300’ün Türkiye’de en çok satan 2. araç içi kamerası olduğunu da ayrıca vurgulayalım.