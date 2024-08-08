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Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın 6'ncı çağrısı açıldı

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#Hamle#Teknoloji#Sanayi
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programının 6ncı çağrısı açıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 12:33

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nın altıncı çağrısı olan Yükselen Yenilikçi Teknolojiler Çağrısı başvurularının açıldığını duyurdu. Başvurular, www.hamle.gov.tr adresi üzerinden 13 Eylül 2024 tarihine kadar gerçekleştirilebilecek.  

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Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Yükselen Yenilikçi Teknolojiler Çağrısı için başvurular başladı.

102 MİLYAR LİRALIK YATIRIMI HAREKETE GEÇİRDİK

Bakan Kacır, sosyal medya adresi X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türkiye’yi kritik teknolojilerin üretim üssü yapma hedefiyle, stratejik öneme sahip ürünlerin yerli ve milli imkanlarla üretilmesini amaçlayan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programımızın yeni çağrısını açtık. Daha önce açtığımız Makine, Mobilite, Üretimde Yapısal Dönüşüm, Sağlık ve Kimya Ürünleri ve Dijital Dönüşüm Çağrıları kapsamında desteklemeye devam ettiğimiz 175 proje ile 12 milyar lirası Ar-Ge harcaması olmak üzere yaklaşık 102 milyarlık yatırımı harekete geçirdik." ifadelerini kullandı.

BAŞVURULAR, 13 EYLÜL 2024’E KADAR DEVAM EDECEK

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Bakan Kacır, "Bugün itibarıyla ilan ettiğimiz 'Yükselen Yenilikçi Teknolojiler Çağrısı' ile döngüsel ekonomi ve iklim teknolojilerinden malzeme teknolojilerine, biyoteknoloji ve akıllı yaşam teknolojilerinden yeni nesil bilgi ve iletişim teknolojilerine, elektronik ve makine teknolojilerinden afet teknolojilerine birçok sahada yeni yatırımları teşvik edeceğiz. 

Yatırımcılarımızın, altı kategoride 358 yenilikçi teknoloji alanı, yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörlerden seçilmiş 1058 ürün, 34 kritik hammaddeye dayalı yüksek katma değerli ürün için geliştirecekleri yatırım projelerini 13 Eylül 2024 tarihine kadar sunmalarını bekliyoruz.” dedi. 

Başvurular, www.hamle.gov.tr adresinden yapılabilecek.

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#Hamle#Teknoloji#Sanayi

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