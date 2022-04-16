Teknoloji devlerinde karantina alarmı

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Apple’ın bazı ürünlerinin nakliyesinde Çin’in koronavirüs kısıtlamalarının sürmesi halinde gecikme yaşanabileceği belirtiliyor. Analistler, Dell ve Lenovo için de bu tehlikenin mevcut olduğunu ifade ediyor. Apple’a ürün sağlayan Pegatron, Shanghai ve Kunshan’daki fabrikalarında faaliyetleri durdurma kararı aldığını açıklarken, tedarik zinciri uzmanları bu tesislerin iPhone 13, iPhone SE ve diğer modellerin üretiminde yer aldığını söyledi.

Tüm dünyada Apple’ın bilgisayar modeli Macbook’ların neredeyse dörtte üçünü üreten Quanta Computer da operasyonları durdurma kararı almış, analistler bu durumun teslimatları ciddi şekilde etkileyeceğini ifade etmişti.