Teknoloji devleri gelirlerini arttırdı

Pandemi dönemine rağmen üçüncü çeyrek teknoloji şirketleri için olumlu geçti. ABD’nin önde gelen teknoloji firmaları açıkladıkları üçüncü çeyrek bilançolarında üçüncü çeyreğin gelir anlamında yükseliş çeyreği olduğu göze çarptı. Geçtiğimiz dönemde, nisan-temmuz aralığı bilançosunda da artış kaydeden Apple, Amazon, Facebook, Twitter ve Google, temmuz-eylül döneminde de gelir artışı yakalarken, geçen çeyrekte düşüş yaşayan Alphabet üçüncü çeyrekte gelirini arttırdı.

TELEFON SATIŞLARI DÜŞTÜ

Apple’dan yapılan açıklamaya göre, bu yılın temmuz-eylül dönemini bilançosunda dördüncü çeyrek olarak kabul eden şirketin geliri geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 1 artarak 64.7 milyar dolara ulaştı. Şirket, geçen yılın temmuz-eylül döneminde 64 milyar dolar gelir elde etmişti. Geçen yılın aynı döneminde 13.7 milyar dolar olan net kârı ise 12.7 milyar dolara geriledi. Bu dönemde Apple’ın akıllı telefon satışları azalırken, tablet ve bilgisayar satışları arttı.

YÜKSELEN DEĞER E-TİCARET

Amerikalı e-ticaret devi Amazon’un satışları üçüncü çeyrekte de artmaya devam etti. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon’un bu yılın temmuz-eylül döneminde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 96.1 milyar dolara ulaştı. Şirketin geçen yılın aynı dönemindeki net satışları 70 milyar dolar olarak kayda geçmişti. Amazon’un net karı da bu dönemde 6.3 milyar dolara yükseldi.

FACEBOOK HALEN AKTİF

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden Facebook da bu yılın üçüncü çeyreğinde gelirini ve kârını artırdı. Facebook’tan yapılan açıklamaya göre, şirketin geliri temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 artarak 21.5 milyar dolara yükseldi. Şirketin net kârı da bu çeyrekte yüzde 29 artışla 7.8 milyar dolara yükseldi. Facebook’un günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısında ise eylül itibarıyla yıllık bazda yüzde 12 artış görüldü ve 1.82 milyara ulaştı.

ALPHABET TOPARLANDI

Google’ın ana kuruluşu Alphabet de yılın ikinci çeyreğinde yaşanan düşüşün ardından üçüncü çeyrekte gelir ve kârını artırdı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Alphabet’in yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 46.2 milyar dolara çıktı. Firma, 2019’un temmuz-eylül döneminde 40,5 milyar dolar gelir açıklamıştı. Firmanın geçen yılın temmuz-eylül döneminde 10.12 dolar olan hisse başına karı da bu senenin aynı döneminde 16.4 dolara çıktı.

GELİR ARTTI KÂR AZALDI

Sosyal paylaşım ağı Twitter’ın ise yılın üçüncü çeyreğinde geliri arttı, karı azaldı. Twitter’dan yapılan açıklamaya göre, şirketin bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14 artarak 936,2 milyon dolara yükseldi. Şirket, 2019’un temmuz-eylül döneminde 823,7 milyon dolar gelir sağlamıştı. Şirketin bu yılın üçüncü çeyreğinde kârı ise yüzde 22 azalarak 28,6 milyon dolara geriledi. Üçüncü çeyrekte günlük ortalama aktif kullanıcı sayısı yüzde 29 artarak 187 milyona ulaştı.