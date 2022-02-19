Teknoloji devinin başı belada! 5 milyon euro cezaya çarptırıldı

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Apple, Hollanda Tüketici ve Pazar İdaresi tarafından 5 milyon euroluk cezaya çarptırıldı. Cupertino merkezli şirkete kesilen toplam ceza miktarı 20 milyon euroya ulaştı. Apple’ın Hollandalı yetkililerin koşullarına uymaması durumunda şirkete kesilen cezaya her hafta 5 milyon euroya daha eklenecek.

İlgili karar, aralık ayının son günlerinde açıklanmıştı. Kararda Apple’ın uygulama geliştiricilerine alternatif ödeme sistemi kullanma izni vermesi zorunlu kılınmıştı.

YA ÇARPTIRILDI

Ocak ayının ortasında karara uyacağını açıklayan Apple, bir süre önce yol haritasını duyurmuştu. Apple’ın teklifi, Hollandalı yetkilileri tatmin etmekte yeteri olmamıştı.

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Yapılan açıklamada, Apple’ın revize edilmiş koşullarının makul olmadığı ve gereksiz bir bariyer oluşturduğu belirtilmişti.