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Teknoloji devinden çip fabrikası adımı! 17 milyar doları gözden çıkardı... 2 bin kişiye istihdam sağlayacak

#Samsung#Son Dakika#Çip Fabrikası
Teknoloji devinden çip fabrikası adımı 17 milyar doları gözden çıkardı... 2 bin kişiye istihdam sağlayacak

Samsung Electronics, Teksas'taki fabrikasının planlarını açıkladı. ABD'de 2 binden fazla istihdam artışı sağlayacak Samsung Electronics'in yeni yatırımı 17 milyar dolara mal olacak.

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung Electronics, ABD Teksas'ta yeni bir fabrikanın temellerini atmaya hazırlanıyor. Dev şirket yaptığı yatırımla 2 binden fazla istihdam artışı sağlayacağını duyurdu. 

Şirketin Teksas’taki mevcudiyetini genişletecek ve küresel imalat tedarik zincirindeki hayati rolünü güçlendirecek bu adımıyla ilgili ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo'dan olumlu bir açıklama geldi. 

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Raimondo, “Yarı iletken çiplerinin ülke içi üretiminin artırılması, ulusal ve ekonomik güvenliğimiz için kritik önemde” dedi. Beyaz Saray yetkilileri de yaptıkları bir açıklamada, bu anlaşmanın “tedarik zincirimizi koruyacağını” ve ülke içi imalatı artıracağını kaydederek, yatırıma yönelik memnuniyetlerini dile getirdi.

"TÜM DÜNYAYI ETKİLEYECEK"

Teksas Valisi Greg Abbott, söz konusu planları duyurmak için basın toplantısı düzenledi. Burada istihdam vurgusunda bulunan Abbott, “Proje 2 binden fazla istihdam yaratacak” dedi. 

Teknoloji devinden çip fabrikası adımı 17 milyar doları gözden çıkardı... 2 bin kişiye istihdam sağlayacak

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Abbott bu adımın Teksas’ın çok ötesine yayılacağını ve tüm dünyayı etkileyeceğini de belirtti. Yeni fabrikanın inşaatının 2022 yılının ilk yarısında başlaması planlanıyor ve üretim 2024 yılının ikinci yarısında başlayacak.

Samsung’un üst düzey yöneticisi Kinam Kim, şirketin Teksas’da fabrika kurma kararının, teşvik programları, lokal yetenekler ve “altyapının hazır olması ve istikrar” dahil bazı faktörlere dayandığını söyledi.

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Altyapı, istikrarlı bir elektrik enerjisi tedarikine ihtiyaç duyan çip üretim faaliyetleri için özellikle önem taşıyor. Bu yılın başlarında, Teksas’ta soğuk hava dalgası Samsung ve diğer şirketlerin faaliyetlerini durdurmalarına neden oldu.

Ancak Abbott, işletmelere elektrik kesintilerinin tekrar olmayacağı konusunda güvence vermenin yollarını aradı ve eyalet şimdi bu yılın başlarına kıyasla daha fazla elektrik üretiyor.

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