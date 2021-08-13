Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır: Hem teknoloji hem de gelecek vadeden bir nesle sahibiz

Türkiye’nin en genç milletvekili Rumeysa Kadak önderliğinde üniversite öğrencileri tarafından kurulan ‘Önce Öğrenci’ oluşumu tarafından düzenlenen “Üniversite Tercih Destek Programı” Beşiktaş’ta bir otelde başladı.

Etkinlikte konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan yardımcı Fatih Kacır, Türkiye’nin dünyanın en genç yaş grubuna sahip olduğu için hem teknoloji hem de gelecek vadeden bir nesle sahip olduğunu kaydederek, genç neslin hayallerini ve hedeflerini belirlemede teknolojinin büyük önem teşkil ettiğini söyledi.

“BAŞKASININ KÖLESİ OLMAK İSTEMİYORSAK YERLİ VE MİLLİ OLMAK ZORUNDAYIZ”

Yerli ve milli teknolojinin öneminden bahseden Kacır, şu şekilde konuştu:

“Biz diğer ülkelerin stratejileri yerine kendi teknolojimiz ve fikirlerimizle belli teknoloji hamlesi gerçekleştirdik. Yerli ürünleri yüzde 20’den yüzde 70’e çıkardık. Tam bağımsızlıktan bahsedeceksek önce kendi yerli ve milli teknolojimizi geliştirmemiz gerekir. Başkasının kölesi olmak istemiyorsak Finans, Sağlık, Gıda, enerji ve teknolojide yerli ve milli olmak zorundayız. Bunun için üniversitelerde yazılım büyük önem arz ediyor. Bunun için 2 yazılım okulu açtık. Birisi Maslak’ta diğeri Bilişim Vadisinde 5 yıl sonra 2 bin 500 öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. TEKNOFEST ile birçok genç yazılım ve projelerle tanıştı. Hedefimiz uzayla ilgili gelişmelerin içerisinde olmaktır. Ekonomi olarak 1 milyar doları aşan Türk girişimci sayısı 2023 yılında 10 Turcon olacak.”

“RUH OLMADAN HİÇBİR ŞEY OLMUYOR”

Kacır, TEKNOFEST ile teknolojik gelişmelerde büyük yol kat edildiğinin altını çizerek, “İnsansız hava araçları ile en başarılı üç ülkeden birisiyiz. Selçuk bayraktar ve ekibinin ruhu ve heyecanı ile teknolojik gelişimler sağlanmıştır. Üniversite öğrencileri olarak hayalimizi ve ufkumuzu geniş tutmak zorundayız. Ruh olmadan hiçbir şey olmuyor. Heyecan ve inançla çalışmak gerekir.” ifadelerini kullandı.

“AMACIMIZ GENÇ ARKADAŞLARIMIZIN TERCİH SÜREÇLERİNİ KOLAYLAŞTIRMAKTIR”

‘Önce Öğrenci’ oluşumunun önderliğini yapan Türkiye’nin en genç milletvekili Rumeysa Kadak etkinliğin amacı ve önemine değinerek, şunları kaydetti:

“Etkinliğimizin temel amacı tercih döneminde olan genç arkadaşlarımızın tercih süreçlerini kolaylaştırmaktır. Bu doğrultuda mevcutta üniversiteden yeni mezun olmuş ve iş hayatına yeni katılmış arkadaşlarımızı bu programda ağırlıyoruz. Bunun tüm planlaması gönüllü organizasyon ekibimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Tercih danışmanlarımızla bu süreçte öğrencilerimize tercih noktasında destek vermek, hayallerini keşfetmelerine ve hayattaki tutkularını bulmalarına yardımcı olmak istiyoruz.”

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