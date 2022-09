TEKNOFEST’ten doğan girişimler: Sualtından dünyaya açıldılar

Haberin Devamı

TEKNOFEST’te 4 yıl önce katıldıkları bilim yarışmalarında geliştirdikleri teknolojiyi şirketleşerek dünya pazarına taşıdılar. Genç mühendisler, insansız sualtı araçları ve robotik çalışmalarında oluşan iklimle Türkiye’nin gelecekte bu alanda söz sahibi olacağını söylüyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde kurdukları Creatiny adlı takımla ilk kez 2018 yılında TEKNOFEST’te birinci olan 5 genç mühendis, 2020 yılında kurdukları Degz adındaki firma ile dünyaya açıldılar. Burada Kaan Öztürk, Kadir Yazıcı, Ahmet Sevim, Sena Dilber ve Fatih Akbulut’tan oluşan mühendis tasarımcı ve işletme mezunu gençler ürettikleri ‘Deringezen’ adlı insansız sualtı araçları ile bu aracı geliştirirken yaptıkları mekanik ve elektronik 50’nin üzerinde parçayı dünyaya pazarlıyorlar. Bilim yarışmalarından ticarileşmeye yaşadıkları süreci 5 genç Hürriyet’e şöyle anlattı:

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın TEKNOFEST’e ziyaretçi akını Haberi Görüntüle

TEKNOFEST’TEN DÜNYA PAZARINA AÇILDIK

“Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde oluşturduğumuz Creatiny adlı takımla ilk kez 2018’de TEKNOFEST’te bilim yarışmalarına katıldık. Geliştirdiğimiz insansız sualtı aracı birinci oldu. 2019’da tekrar birinci, 2020 yılında da üçüncü olduk. Bu işi yapmak özellikle yurtdışından parça temin etmek zordu. Zorlandığımız her parçayı kendimiz üretip, geliştirmeye başladık. Bu parçalara ihtiyaç duyan çok fazla insan ve uluslararası firma vardı. Baktık ki iyiyiz ticarileştirmeye karar verdik. 2020 yılında Degz isimli firmayı kurduk. Ürettiğimiz Deringezen isimli insansız sualtı robotu ve bu robotu geliştirirken ürettiğimiz bu alandaki elektronik ve mekanik parçalarla dünya pazarına açıldık. Yalnızca sualtı aracımızı satmıyoruz aynı zamanda teknoloji satıyoruz. Geldiğimiz nokta bizim için büyük bir gurur.

Dünyada yapılan şu; hazır alt parçaların temin edilip daha önceki yapılanları taklit etmek, benzerlerini üretmek. Ama biz, insansız sualtı aracımızı altparçaları ile beraber kendimiz geliştirdik. Tamamı özgün tasarım, yazılım ve parçalardan oluşan yeni teknoloji ürünü sualtı robotumuz Deringezen, son geliştirmelerinin ardından dünyadaki benzer örneklerinden de daha üstün özellikler barındırıyor. Bu ürünlerde sualtı araçlarında kullanılan kritik sızdırmaz haznenin patentini aldık, dört tane daha patent aşamasında olan elektronik parçamız var. Örneğin kameramız 360 derecelik açısı ile alanında dünyadaki tüm örneklerinden daha gelişmiş. Ayrıca sınırsız sayıda kol ve cihaz takılabiliyor, gelişmiş güç güvenliği özellikleriyle de kullanıcının hatalarını gideriyor.”

Haberin Devamı

“Amacımız dalgıçların inemediği sularda görev yapmaktı ve başardık” diyen girişimciler şunları söyledi:

“Yetinmedik dalgıçlı çalışmalar için ileri teknoloji bir versiyonunu da geçtiğimiz hafta tamamladık. Sualtında dalgıcın el hareketinden komut algılayan, bu komutlara göre otonom olarak görev yapan Deringezen’in bu versiyonu dünyada çok özel. Şu ana kadar satışı yapılan sualtı robotlarımız Türkiye’de arama-kurtarma, bilimsel araştırma, barajlardaki kanalların kontrollerinde, sualtı haritalandırılmasında, balık çiftliklerinde ağ kontrollerinde aktif şekilde kullanılıyor.”

Robotu geliştirirken tasarılayıp ürettikleri yüksek teknoloji alt parçalarını tüm dünyada özellikle robotik sektöründe çalışan birçok uluslararası firmaya satar hale geldiklerine dikkat çeken girişimciler, ”Hali hazırda seri üretimde bu parçalar. 50’den fazla parçayı dünya Türkiye’den alıyor. Yarışma sayesinde birşeyi de başardık ki en önemlisi. İnsansız sualtı araçları ve robotik sistemleri üzerine Türkiye’de bir ekosistem oluştu. Türkiye’de insansız sualtı aracı üreten ekipler, tecrübelerini aktararak teknolojiyi geliştiriyor ve yerlileşmeye katkı sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

320 BİN ZİYARETÇİ KATILDI

Yerli üretimin ön plana çıktığı festivalde; havacılık ve uzay sanayisiyle, savunma sanayisinde yerli ve milli üretimi yapılan insansız savaş araçları ile helikopter ve jet sergilendi. 1’inci gününde 105 bin, 2’nci gününde 95 bin, 3’üncü gününde 120 bin olmak üzere toplam 320 bin kişinin ziyaret ettiği festival, 4’üncü gününde de yoğun kalabalığa ev sahipliği yaptı. TEKNOFEST Karadeniz’in 4’üncü gününde SOLOTÜRK, gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

İSU İLE 600 METRE DERİNE İNDİLER

Farklı üniversitelerden bir araya gelerek kurdukları Anadolu Robotik takımı ile 2019 yılında ve 2020 yılında TEKNOFEST’te katıldıkları bilim yarışmalarında finale kalan 6 genç mühendis, 2020 yılında KOSGEB desteği ile şirketleştiler. Anadolu Robotik, ürettikleri insansız sualtı aracı ile 600 metre derinliğe inerek dünyadaki rakiplerini zorladı. Ahmet Musab Yıldız, Fevzi Güneş, Yahya Koca, Muhammet Yılmaz, Furkan Dursun, Abdülbaki Koçer’in ortaklığı ile kurulan Anadolu Robotik, çalışmalarını Kayseri’de kurdukları tersanede sürdürüyor. Ürettikleri İnsansız sualtı aracı İSU’yu ise şöyle anlatıyorlar:

Haberin Devamı

“TEKNOFEST’te bilim yarışmalarında dereceye giremedik. Ama bu alandaki çalışmalarımız ticari olarak değer buldu. İSU 600 metre derinliğe inebiliyor, alüminyum gövdeden yekpare bir araç, suda bir araç. Bir uçağın havada yaptığı her hareketi yapabiliyor ve her eksende duruşunu koruyabiliyor. Otonom hareket edebilen bu araç sualtında 10 kilograma kadar yük kaldırabiliyor. Termal ve full hd kameralarla su üzerine görüntü aktarabiliyor. Şu an hali hazırda ürünlerimiz, balık çiftliklerinde ve belgesel çekimlerinde ve savunma sanayisinde kullanılıyor. İleride otonom sualtı kaynakları ve otonom deniz tabanı araştırmalarında kullanmak için geliştirmeler yapıyoruz. Sürü SİU çalışmaları da yürütüyoruz bir taraftan. Bunu savunma sanayisinde güvenlik amaçlı olarak üretmeyi planlıyoruz. 2028 yılına kadar bu araçları sualtında kablosuz haberleştirmeyi hedefliyoruz ki bu teknoloji şu an dünyada yok. Ve ürettiğimiz bu araç, yüzde 70’in üzerinde yerli.”