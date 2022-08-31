TEKNOFEST’te ‘Kızıl Elma’ rüzgârı

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HAVACILIK, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, dün Samsun’da kapılarını açtı. Festival bu sene de teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, sergiler, zirveler, atölyeler, ödül törenleri, sahne gösterileri, konserler ve etkinliklere sahne olacak. Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı organizasyonunda 5 yıldır düzenlenen ve uluslararası boyut kazanan festivale birçok bakanlık, üniversite, milli savunma sanayi firmaları ile ulusal ve uluslararası teknoloji şirketleri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin farklı unsurlarından oluşan 101 kurum katıldı. Festivalin ilk gününe damgasını vuran ise ilk kez sergilenen insansız milli savaş uçağı ‘Kızıl Elma’ oldu.

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SES HIZINI GEÇECEK

TEKNOFEST alanındaki hava araçları sergisinde milli uçak ve helikopterler ile dünyadan efsane uçaklar ilgi çekti. Ziyaretçiler alanda Milli Muhabere Uçağı (MMU), Hürjet, Hürkuş, F4, F16 ve CASA uçaklarını, Atak, Gökbey, EuroCopter, Bell 429, AB 412 helikopterlerini, Akıncı, Bayraktar MİUS, Anka ve TB-2 İHA’larını ve Cezeri uçan aracını görme şansı yakaladı. Sergilenen araçlar arasında ilk kez TEKNOFEST’te görücüye çıkan Baykar Bayraktar’ın tasarım ve geliştirme çalışmaları devam eden insansız savaş uçağı Kızıl Elma da vardı. Bin 500 kilogram faydalı yük taşıyacak ve 5 saat havada kalıp radarda düşük iz bırakacak Kızıl Elma, ses hızını da aşacak. Kızıl Elma’nın 2023’ün ilk çeyreğinde göklerde olması hedefleniyor.

Festivalin açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “İlk senesinde TEKNOFEST’i ziyaret eden kişi sayısı 550 bin idi. Bugün yalnızca TEKNOFEST yarışmalarına başvuran sayısı 600 binin üzerinde. İlk sene 14 farklı kategoride başvurular bugün 40 farklı kategoriyle yoluna devam ediyor. Bu sene yarışmalara yeni kategoriler de ekledik. Lise öğrencileri iklim değişikliği araştırma projesini ekledik. Gençlere farklı alternatifler sunmak istedik. Örneğin, kutup araştırması yarışmasında derece alan gençleri kutuplara göndereceğiz. Biz gençliğimizin önüne farklı alternatifler koymak istiyoruz. Türkiye’nin geriye atacağı tek bir adım bile yoktur. Türkiye üreten, ihraç eden olacaktır. TEKNOFEST’teki çabalar bir memleket meselesidir” dedi.

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‘ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİĞE BAŞKALDIRI’

TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da, şu açıklamalarda bulundu: “600 binden fazla genç hayatın her alanında tam bağımsız vatan hedefiyle milletimize hizmet edecek teknolojiler geliştirmek için yarışıyor. Öğrenilmiş çaresizliğe başkaldırı budur. Bu kadarı da yetmez, gün daha da fazla mücadele etme günüdür. 2023’te, 2024’te, 2025’te, 2053’te ve hatta 2071’de TEKNOFEST’leri yapmaya devam etmeliyiz. 600 binleri aşan yarışmacı sayımız milyonları geçmeli. Bu yarışmada fidanlar büyümeli, kök salıp meyve vermeli. Sevgili genç kardeşlerim, bilimde, kültürde, sanatta, teknolojide inovasyon getiremiyorsanız, durduğunuz yerde sayıyorsanız, menzile varmamız asla mümkün değil. Durmadan, yılmadan, asla pes etmeden, tam bağımsız bir Türkiye için azim ve gayretle yürüyeceğiz.”

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107 FARKLI ÜLKEDEN 600 BİN YARIŞMACI

TEKNOFEST kapsamında bu yıl 99 farklı kategoride 44 ana teknoloji yarışması düzenlendi. Yarışmalara 81 il, 107 ülkeden 150 binin üzerinde takım, 600 binin üzerinde katılımcı başvuruda bulundu. Teknoloji yarışmalarında; çip tasarımı, akıllı ulaşım, jet motor tasarımı, helikopter tasarımı, biyoteknoloji, elektrikli araçlar, model uydu, İHA, roket, sürü robot, yapay zeka, tarım teknolojileri gibi 44 farklı alan bulunuyor. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile özel sektör girişimcisi gençler bu alanlarda hünerlerini sergiliyor. TEKNOFEST, ön eleme aşamasını geçen takımlara 22 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği, yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlara ise 7 milyon TL’nin üzerinde ödül veriyor.