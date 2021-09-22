TEKNOFEST'te ikinci gün

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Hurriyet.com.tr - Bu yıl dördüncüsü düzenlenen TEKNOFEST, Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın "Ülkemizin aydınlık yarınları olan sizlere elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Bu yoldan dönmek yok" sözleriyle başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da "Allah güç ve kuvvet verdikçe ülkemizin aydınlık yarınları olan sizlere elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

GÖSTERİ UÇUŞLARI

Daha sonra SOLOTÜRK ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait MiG-29 tipi savaş uçağı TEKNOFEST kapsamında Atatürk Havalimanı'nda gösteri düzenledi.

Pilotlar akrobatik hareketleriyle büyük alkış aldı.

Festival kapsamında, Baykar tarafından üretilen "Akıncı" Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) da gösteri uçuşu yaptı.

GENÇ MUCİTLER

Festival alanında genç mucitler de çalışmalarını sergileme fırsatı buldular. Kimi kazada vefat eden arkadaşları için geliştirdikleri 'yol güvenliği' ile ilgili projeyi tanıttı kimi ise İHA-SİHA'lardan ilham alıp kendi 'yerli ve milli yazılım'ını oluşturdu...

FESTİVALDE BUGÜN NELER VAR?

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Festivalin ikinci gününde; dikey rüzgar tüneli, planetaryum, hava araçları sergisi, kara araçlar sergisi düzenleniyor.

Eğitici atölyeler bölümünde ise Bilim Merkezi Atölyeleri, Bilim Türkiye Atölyeleri, Roketimi Tasarlıyorum Atölyesi miniklere açık olacak.

20'den fazla teknoloji yarışması ve sergiler de açık olacak.

Gösteri uçuşlarında ise Solo Türk'ün yanı sıra Jandarma Çelik Kanatlar ve Türk Yıldızları semalarda hünerlerini sergileyecekler.

Sivil uçuşlar bölümünde ise öğrenciler ilk uçuş deneyimini yaşayacaklar.