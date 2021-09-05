TEKNOFEST'te bir ilk! Selçuk Bayraktar tek tek inceledi

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 'Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda bu yıl üniversite öğrencilerinin yanı sıra ilk defa lise öğrencileri de yarıştı. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Körfez Yarış Pistinde yapılan Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarını, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ile çok sayıda vatandaş izledi. Yarışlarda üniversite ve lise öğrencileri kıyasıya mücadele etti. Üniversite ve lise kategorilerindeki yarışlar bugün son bulacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen 17'nci TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Final Yarışları etkinliğine katılacak.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bu yıl ilk defa düzenlenen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları kapsamında lise öğrencilerinin yaptığı araçları inceleyerek, öğrencilere başarı diledi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, en büyük sermayenin insan olduğunu belirterek, "Dev fabrikalar, dev araziler büyük sermaye değil. İnsanın fikri, donanımı, hayalleri en büyük değer yaşadığımız bilgi çağında. Genç yaşta insanların başarı şansı artıyor" dedi. Öğrencilerle fotoğraf çektiren Bayraktar, gazetecilere, TEKNOFEST bünyesinde düzenlenen bu tarz yarışların yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

'GELECEĞİMİZ VE ÜLKEMİZİN ELEKTRİKLİ ARAÇLARINI TASARLAYACAKLAR'

Yarışma için 81 ilden başvuruların yapıldığına değinen Bayraktar, zorlu yarış turlarının öğrencileri beklediğini kaydetti. Bu yıl yapılan yarışların iddialı olduğunu söyleyen Selçuk Bayraktar, "TEKNOFEST her yıl bir rüzgar gibi bir mevsim gibi gelip tüm atmosferi değiştiriyor. 1 yıldır hazırlanıyordu gençlerimiz. İlk defa liseler yarışıyor. Onlar da ayrı bir renk katıyor. Bu yıl iddialı yarışmalardan bir tanesi. Burada elektrikli bir araç tasarlamanız gerekiyor. İşin içine girenler ne kadar zor ve teknik bir konu olduğunu yapanlar biliyor. Dünyada en önemli dönüşüm elektrikli ve akıllı araçlar. Geleceğimiz ve ülkemizin elektrikli araçlarını tasarlayacaklar. Gençler bir yandan buna hazırlanmış oluyorlar. 35 alanda farklı yarışmamız var. 200 bin öğrenci başvuruyor. Bio teknolojiden, sağlık, yapay zeka, çevre teknolojilerinden elektrikli arabalardan İHA'lara kadar yarışma platformu TEKNOFEST" dedi.

'EN BÜYÜK ÖDÜL TOPLUMUN YAPILANLARI GÖRMESİ'

Türkiye'nin en büyük ödüllü yarışması olduğunu belirten Bayraktar, "Ülkemiz sadece SİHA, İHAlar da değil diğer tüm teknolojik alanlarda dünyada liderlik yapacak en ileri düzeyde teknolojik ürünler yaparak geliştirsin ve bayrağımızı yukarılara çeksin. Dünyada bakıyorsunuz bugün en dev teknoloji şirketlerinin bile hepsinin temelinde ufacık garaj girişimleri olduğunu görüyorsunuz. Buradaki en büyük sermaye insan. Dev fabrikalar, dev araziler büyük sermaye değil. İnsanın fikri, donanımı, hayalleri en büyük değer yaşadığımız bilgi çağında. Genç yaşta insanların başarı şansı artıyor. 7 milyon liralık bu yarışmalarda malzeme ve teknik destek veriliyor. 5 milyon da yarışmaların ödülü var. Türkiye'nin en büyük ödüllü yarışması TEKNOFEST ama en büyük ödül o değil. Toplumun bu gençlerin yaptığı işleri görüp, 'Aferin evladım. Sen bu işlerin en iyisini yapacaksın ve ülkemizi en iyi yere getireceksin' demesi en büyük ödül" diye konuştu.

'BU YIL LİSE KATEGORİSİNİ BAŞLATTIK'

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ise yarışmalara liselilerin isteği üzerine yeni bir kategori başlattıklarını söyleyerek, "Bu yıl 17'ncisini gerçekleştirdiğimiz alternatif araçlardaki heyecanımız devam ediyor. Bu yıl ilk kez lise kategorisinde gençlerimiz var. Lise kategorisini biz oluşturmadık. Kendileri bize gelip 'Neden üniversite öğrencilerine yönelik yapılıyor ve neden lise yaş grubunda olmasın?' demeleri üzerine haklı bulduk ve bu yıl lise kategorisini başlattık. Bu yıl 22 farklı ilimizden 36 aracımız lisede yarışıyor. 65 adet üniversite kategorisinde 30 farklı ilden toplamda 210 başvuru vardı ve 100ün üzerinde takım yarış hakkını elde etti. Elektrikli araç yarışları bugün için bakıldığında artık zorunluluk. Ülkemizin geleceğinde bizim en önemli dönüştürücü gücümüz insan kaynağımız. Bu insan kaynağımız biz teknolojiyi kullanan değil teknolojiyi üreten, geliştiren en önemlisi tasarlayan bireyler olmak istediklerini söylüyorlar. Bu gençlerimiz takım halinde farklı üniversitelerden gelen gençler, milli teknolojiyi geliştiren ve neferi olmaya hazır olduklarını söylüyorlar. Bizler de onları destekliyoruz" dedi.

TEKNOFEST DÜZENLEMEK İSTEYEN ÜLKELER TÜRKİYE'DEN TALEPTE BULUNUYOR

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, dost ve kardeş ülkelerden TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali düzenlemeleri için talepler aldıklarını belirterek, "Bu ülkelerin başında Ukrayna, Azerbaycan ve Endonezya geliyor. Listede daha çok ülke var." dedi. Bayraktar, AA muhabirine, 17'nci Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ve bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları etkinlikleri sırasında değerlendirmede bulundu.

TEKNOFEST'i 4 yıldır düzenlediklerini ve 35 farklı alanda yarışmalar yaptıklarını aktaran Bayraktar, "Bu yarışmalar geleceğin trendi teknolojilere gençlerimizi hazırlamak için yapılıyor. Dünyada yükselen teknoloji trendlerinde bizim de markalarımız olsun, bu teknolojileri onlar geliştirsin, sadece tüketimde değil, araştırıp, geliştirip, üreten tarafta olsunlar diye düzenleniyor." ifadelerini kullandı. Bu yarışmalara ilk yıl 20 bin öğrencinin başvurduğunu hatırlatan Bayraktar, ikinci yıl bunun 50 bine, üçüncü yıl 100 bine ve bu yıl ise 200 bine yükseldiğini söyledi. Dünyada robotik, yapay zeka veya farklı teknik ve bilimsel alanlarda bu tarz yarışmaların yapıldığına dikkati çeken Bayraktar, şöyle konuştu:

"2019'da 1 milyon 720 bin katılımla dünyadaki en büyük havacılık festivali etkinliğini gerçekleştirdik. Bu, milletimizin adeta bu alanlarda yitik sevdasına sarılır gibi sarılmasının göstergesi. 20'li yaşlarımızda tam tersi bir anlayış vardı, asla bu alanlarda var olamayacağımızı düşünürdük. Şimdi dönüşümün çok hızlı olduğu zamanlarda yaşıyoruz. Dolayısıyla doğru bakış açısıyla 'Biz yaparız, yaptık mı da en iyisini yaparız' anlayışıyla ülkemizden bilim ve teknoloji alanında büyük eserler çıkacağına inanıyoruz."

"TEKNOFEST ARTIK AÇIK ARA DÜNYADAKİ EN BÜYÜK TEKNOLOJİ YARIŞMA PLATFORMU"

Bayraktar, dost ve kardeş ülkelerden "Bizim için TEKNOFEST düzenler misiniz?" gibi taleplerin geldiği bilgisini vererek, "Bu ülkelerin başında Ukrayna, Azerbaycan ve Endonezya geliyor. Listede daha çok ülke var." dedi. TEKNOFEST'in artık açık ara dünyadaki en büyük teknoloji yarışma platformu olduğunu vurgulayan Bayraktar, daha yüksek bir katılım beklemediklerini ve bu seviyenin doymuş bir seviye olduğunu dile getirdi. Bayraktar, buradaki çalışmalarının meyvelerini yavaş yavaş toplamaya başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Girişimler kuruldu ve bunlar faaliyet göstermeye başladı. Bunun yanında bu kadar büyük bir başvuru, büyük bir farkındalığın ve Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda bir paradigma dönüşümünün göstergesi. Bu anlamda bizler ve düzenleyici 73 paydaşımız için en büyük manevi haz. Ben Türkiye’den 10 yıl içinde onlarca farklı alanda dünyaya nispetle çok büyük girişimlerin çıkacağını düşünüyorum. Türk beyinlerinin dünyanın en büyük icatlarını Türkiye'den çıkarabilmesi için gerekli ekosistemi ve o kültürel dönüşümü hedefliyoruz. Ben bu dönüşümün gerçekleşeceğini düşünüyorum. 5-10 sene içinde de bunun net sonuçlarını göreceğimize inanıyorum."

Bayraktar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde aşıyı Türk bilim insanlarının bulduğunu anımsatarak, bunun dünyada insan hayatına dokunan en büyük icatlardan biri olduğunu söyledi. Dünyada artık en büyük dönüşüm rüzgarının teknoloji üzerinden geldiğine işaret eden Bayraktar, bu anlamda nitelikli insan sermayesinin önemine dikkati çekti. Bayraktar, gençlerin gönlünde yatan aslanı bulması gerektiğini ifade ederek, onlara yaptıkları işte milletin ve toplumun menfaatini öncelemeleri ve hedefleri doğrultusunda en iyi şekilde çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

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