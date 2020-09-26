Teknofest’in ikinci gününde genç yarışmacılar hünerlerini sergiledi... Sualtında teknolojik şov

Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu’nda düzenlenen yarışmalarda montaj, taşıma, temizlik ve kurtarma görevlerini uzaktan kumanda ile yürütebilecek sualtı araçlarının hünerleri jüri önünde sergilendi.

Yarışmacılar olimpik havuzda sualtı araçlarıyla belli görevleri yerine getirdiler. Araçlar belirlenen süre içerisinde sualtındaki nesneleri alarak su yüzeyindeki sepetlere düşürmeden koydular. Uzaktan kumanda ile yönlendirilen araçların kabiliyetleri jüri tarafından oylanıyor.





‘MOTORUNU BİZ ÜRETTİK’

Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği öğrencileri ‘Tolay’ ismini verdikleri araçla yarışmalara katılarak hünerlerini sergiledi. Takımın kaptanlığını yapan Tunay Orçun Budak “Üniversite olarak geliştirdiğimiz sualtı aracındaki motor ve tüm sistemleri yerli olarak ürettik. Birçok yarışmacı bu kısımları yurtdışından getirdi. Sualtı aracımız sualtı görevlerini başarıyla yerine getirdi. Motor kapasitesi ve hızı ile birçok aracı geride bıraktı. Sualtı aracımız dışarıdan elektrik sağlandığı zaman suyun altında günlerce görev yapabiliyor” şeklinde konuştu.

SUDANLI PİLOT

Takımın Sudanlı üyesi Montaga Alsıddıg ise “Üniversite mekotronik bölümü 2 sınıf öğrenciyim. Grupta pilot olarak görev yapıyorum. Yarışmalarda iddialıyız. Sualtı aracımız tamamen yerli üretim olduğu için parçaları da biz üretiyoruz. İki yıl sonra seri üretime geçip yurtdışına satış yapabiliriz” dedi.

1 SAAT SUALTINDA

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğrencileri ise ‘vatoz’ şeklinde metal gövdeden üretilmiş 6 motorlu bir sualtı aracı geliştirdi. Üç kamerası bulunan araç bir saat sualtında durabiliyor. Yarışmanın favorilerinden olan takımın üyelerinden Ceyda Altıntaş “Sualtı aracımız birçok görevde kullanılabilir. Askeri ve kurtarma operasyonlarında sağlamlığı ve hızı ile ön plana çıkıyor. Üç kamerası ve kolu kumanda ile oynatılabiliyor. Kolu ile sualtındaki nesneleri tutup yukarı çıkarabiliyoruz. Sualtında batarya ile bir saat hareket edebiliyor” diye konuştu.

Yarışmacılar dün gün boyunca hünerlerini sergiledi. Yarışmanın sonuçları ise bugün belli olacak. Dereceye girecek yarışmacılara 10 bin lira ile 40 bin lira arasında para ödülleri verilecek.