Teknofest’e 235 proje başvurusu

Bu başvuru sayılarıyla, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Türkiye’deki tüm vakıf üniversiteleri arasında birinci sırada yer aldı. Konuya ilişkin bir açıklama yapan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “HKÜ olarak ‘insanı’ göz ardı etmeksizin; inovasyonu, girişimciliği ve teknoloji geliştiriciliğini önceliyoruz. Bunu yaparken fakülte veya bölüm ayrımı yapmıyoruz. Bu herkesin sorumluluğudur diyoruz. Öğrencilerimizin Ar-Ge kapasitelerini açığa çıkarabilmeleri için kuluçka merkezi, teknokent, teknoloji transfer ofisi ve benzeri gibi imkânlar sunuyoruz. TEKNOFEST sonuçları doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. 2021 yılında vakıf üniversiteleri arasında birinci, tüm üniversiteler (toplam 207 üniversite) arasında on ikinci sıradayız. Aslında sonuçlara orantısal olarak bakıldığında HKÜ’nün açık ara lider olduğunu da görmek mümkün. Toplam öğrenci sayısı 7-8 kat fazla olan üniversitelerle aynı sayıda proje üretebilmek başlı başına bir başarı hikâyesidir. HKÜ’nün 7000 öğrenci ile 235 proje başvurusu yapmış olması gurur verici. Her 30 öğrencimizden birisinin proje takımlarında yer aldığını görüyoruz ki, bu ortalama ile aslında listenin en üstünde olduğumuz rahatlıkla görülebilecektir. Hedefimiz, her öğrencimizin en az bir proje takımında yer almasını sağlayacak motivasyonu yakalamak ve elbette bunu başarabilmektir” ifadelerini kullandı.

