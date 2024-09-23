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TEKNOFEST’e 1.5 milyonu aşkın katılımcı bekleniyor

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#TEKNOFEST#Yavuz Selim Köşger#ADANA
TEKNOFEST’e 1.5 milyonu aşkın katılımcı bekleniyor
Erdal Fernergiz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2024 07:00

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 2-6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) hazırlıklarını yerinde inceledi.

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Vali Yardımcısı Emin Sait Karahaliloğlu ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan’ın da katıldığı inceleme ziyaretinde Vali Köşger, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. TEKNOFEST’in Türkiye’nin gururu sayılabilecek bir teknoloji yarışması olduğunu anlatan Vali Köşger, yaptığı açıklamada, hazırlıkların hızla devam ettiğini, 48 bin metrekare kapalı alan oluşturacağını söyledi. Köşger, kentte ilk defa düzenlenecek olan ‘Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’e 1.5 milyondan fazla katılımcının gelmesini beklediklerini belirtti.

REKOR MÜRACAAT

Festival, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın organizasyonuyla gerçekleşecek ve birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Vali Köşger, gençlerin teknolojiyi benimseyen ve ülkesine bağlı bir şekilde yenilikçi çözümler üreten bir nesil olarak TEKNOFEST’e katılacağını vurguladı. Köşger, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Bu yıl 1 milyon 600 bini aşkın takım yarışmaya müracaat etti. Yarışmanın bu yıl şehrimizde olması ve gençlerimizin yarışmaya büyük ilgi göstermesi dolayısıyla da 128 bini aşkın takım Adana’dan müracaat etti. Akdeniz Bölgesi’nde 50 kategoride şu ana kadar yarışmalar yapıldı. Bu 50 kategorinin şampiyonları, Adana’da kendi aralarında bir kere daha yarışacaklar ve burada ciddi bir ödül var.”

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#TEKNOFEST#Yavuz Selim Köşger#ADANA

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