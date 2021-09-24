TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: Geleceğin trendlerine odaklanın

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Zirve, Türkiye’den ve dünyadan geleceğe yön veren teknoloji liderleri, alanından uzman mentorler, çok uluslu şirketler ve girişim ekosisteminin tüm paydaşları TEKNOFEST’te buluştu.

‘ETİKTEN AYRILMAYIN’

BAYKAR Teknoloji Lideri ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı & Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, “Biz burada yola çıkarken, Türkiye’de biz bunları ancak dışarıdan alabiliriz diyen bir anlayış mevcuttu. Savunma Sanayini düşünecek olursak büyük ölçekte, büyük oranda yüzde 85’den neredeyse üzerinde yurtdışına bağımlılık söz konusuydu. Nasıl yola çıktık; ne yaparak yapalım fikri hakları ve tasarımı bize ait olsun özgün olsun. En iyi eser olmaya bilir ama en azından kendimize güvenmemiz açısından, ilk gün belki en iyi eseri geliştirmesek de kendimize has bir eseri geliştirmiş olacağımızdan bu var olan öz güven problemini yüksek teknolojideki anlayışıyla yola çıktık. Buradaki genç arkadaşlarıma bunu tavsiye etmek istiyorum. Daha yolun başında olan girişimleri açısından ne yaparsanız yapın sistem sizi yanlış yollara zorlasa da asla hak bildiğiniz yoldan etikten ve ahlaktan ayrılmayın” ifadelerini kullandı.

GELECEĞİN TRENDLERİ

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“Dünya da teknolojinin dönüşümleri yeni dönüşümlerin geldiği yeni paradigmaların geldiği dönemleri yaşıyoruz” diyen Bayraktar, “Biraz ben bunu sörf dalgalarına benzetiyorum. Dalga doğarken ön tarafta kaldığınızda hep bu avantajınıza oluyor. Bizim insansız hava araçlarında ki hikayemizde biraz böyle. Bugünün bitmiş yarışlarına değil, geleceğin trendlerine odaklanmanızı tavsiye ediyorum. İlk günden itibaren dahi dedik ki: Milli ve özgün olursak bunun yanında etik ve ahlaka riayet edersek geleceğin trendlerine de odaklanmışsak dünyanın en iyisini yapmamamız için hiçbir sebep yok. Buna hep inandık ve o şekilde çalıştık” şeklinde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, mevzuattan insan kaynağı yetiştirilmesine kadar her alanda girişimciliğe destekler verdiklerini belirterek, “Aynı zamanda kendi yatırım fonlarımızı da oluşturarak Türkiye’de girişimciliği hızlandırmak istiyoruz” dedi.