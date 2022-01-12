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TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları'na başvurular başladı! Son Başvuru Tarihi 28 Şubat

#TEKNOFEST#Havacılık Uzay Ve Teknoloji Festivali#Teknofest Yarışma
TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarına başvurular başladı Son Başvuru Tarihi 28 Şubat

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 5.yılında büyük bir coşku ve heyecanla TEKNOFEST 2022’ye hazırlanıyor. Rotasını Karadeniz’e çeviren TEKNOFEST, her yıl yüzbinlerce gencin başvuruda bulunduğu ve Türkiye’nin en büyük para ödüllü Teknoloji Yarışmalarını bu yıl 39 ana yarışma-97 farklı kategori olarak düzenliyor. Millî Teknoloji Hamlesi ateşiyle yanan meşaleyi teknoloji ve bilimle buluşturacak gençler için yarışma başvuruları açılırken, görkemli festivalde yer almak ve teknoloji yarışmalarında kıyasıya mücadele etmek isteyenler için son başvuru tarihi 28 Şubat olarak belirtiliyor. Yarışmalara başvurular www.teknofest.org web sitesi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor.

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Türkiye’nin dört bir yanında bilim ve teknolojiyi rehber edinmiş, geleceğin teknolojilerini üreten gençleri bir araya getiren TEKNOFEST, yine gençlerin enerjisiyle büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin 81 ilinden ve 111 ülkeden 44.912 takım ile 200 binden fazla gencin başvuruda bulunduğu ve başvurular arasından 13 bin finalistin belirlendiği yarışmalarda 12 milyon TL malzeme desteğinin yanı sıra toplamda 5 milyon TL ödül verildi.

Teknolojinin gelişimine paralel olarak her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı, kendini sürekli yenileyen ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları bu yıl ise 39 ana yarışma-97 farklı kategoride düzenleniyor. Roketten Otonom Sistemlere, Tarımdan Su Altı Sistemlerine, İnsansız Hava Araçlarından Yapay Zekâya kadar teknolojinin her alanında düzenlenen yarışmalar, dünyanın en büyük Teknoloji Yarışmaları TEKNOFEST’te gerçekleştiriliyor. 2021 yılından farklı olarak bu yıl Hyperloop Geliştirme Yarışması, Dikey İnişli Roket Yarışması, Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması ve Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışmaları ilk kez düzenleniyor.

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TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarına başvurular başladı Son Başvuru Tarihi 28 Şubat

Birbirinden farklı kategorilerde düzenlenen yarışmalar; ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve üzeri seviye ile mezun seviyesi dahil tüm gençlerimizin katılımına açık. Gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara bu yıl da malzeme desteği sağlanırken, TEKNOFEST’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlara 6 Milyon TL'nin üzerinde ödül verilecek.

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarına başvurular başladı Son Başvuru Tarihi 28 Şubat

 

TEKNOFEST, MİLLÎ MÜCADELENİN BAŞLADIĞI ŞEHİR SAMSUN’DA

Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, Teknoloji Yarışmalarına katılan gençlere hem kişisel hem de mesleki becerilerini geliştirmeleri için de pek çok imkân sunuyor. Yarışmalara katılan gençler Türkiye’nin önde gelen teknoloji firmalarına düzenlenen teknik gezilere katılma ve alanında uzman kişilerle tanışarak network kazanma fırsatı yakalıyor. Projelerini hayata geçirebilmeleri için malzeme desteğinin yanı sıra finalistlere eğitim kampı, ulaşım ve konaklama desteği de sağlanıyor. Türkiye’nin önde gelen teknoloji kurumlarında staj yapma imkânı da sunan TEKNOFEST, gençlere parlak bir geleceğin kapılarını açıyor.

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TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarına başvurular başladı Son Başvuru Tarihi 28 Şubat

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında millî mücadelenin başladığı şehir Samsun’da, Çarşamba Havalimanı’nda düzenlenecek. Samsun merkezli olarak Karadeniz’de gerçekleşecek olan TEKNOFEST 2022 heyecanına ortak olmak için birbirinden farklı teknoloji yarışmalarına https://teknofest.org/tr/competitions/ adresini ziyaret ederek başvurabilirsiniz.

https://teknofest.org/tr/

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#TEKNOFEST#Havacılık Uzay Ve Teknoloji Festivali#Teknofest Yarışma

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