Teknofest kapılarını açtı... Bayraktar: Bir kez daha kendi rekorumuzu kırdık

Haberin Devamı

Selçuk Bayraktar'ın açıklamaları şöyle:

TEKNOFEST sadece bir festival değil daha güvenli huzurlu bir dünyayı amaçlayan bir gençlik hareketidir.

2018'den bu yana 27 farklı şehirde teknoloji yarışmaları düzenledik. 81 ilimizden 120 ülkeden katılımcılar oldu. Binlerce proje ürettik. Şimdiye kadar TEKNOFEST'ten çıkan 150 girişim teknoloji şirketi kurdu.

Aralarında 21 ülkeye ihracat yapan da var, milyonlarca liralık yatırım alan da…



Geliştirdikleri uçuş kartlarıyla askeri standartlardaki testleri geçen bir girişimimiz dahi bulunuyor.

Adana'nın meşhur kebabını takım adı seçen bir takımımız var. 1,5 Adana. 11 yıl önce yola çıktılar. Bugün roketten savaşan İHA’ya, su altından tarıma, hidromobilden insanlık yararına teknolojilere kadar 9 farklı alanda mücadele eden, 200 kişilik kocaman bir aile oldular.

Haberin Devamı

Geride kalan 7 yılda kardeş Azerbaycan'a kadar uzanan 9 farklı TEKNOFEST'i başarıyla gerçekleştirdik. Şimdi 10'uncuyu gerçekleştiriyoruz.

Önümüzdeki yıllarda KKTC, Türk Dünyası, dost ve kardeş coğrafyalarda Teknofest düzenleyerek bu hareketi daha da genişletmeyi hedefliyoruz.

Ana teması yapay zeka olan TEKNOFEST Akdeniz'de 50 farklı yarışma var. Aralarında Nükleer Enerji Teknolojileri, Kuantum Hackathon, Finansal Teknolojiler, Büyük Dil Modelleri, Hava Savunma Sistemleri ve Blokzincir gibi temaların bulunduğu 11 yeni yarışmamız var.

Bu yıl kendi rekorumuzu kırdık. 1,6 milyon kardeşimiz yarışmamızı olarak başvurdu. 2018'den bu yana başvuru sayısı 4 milyonu aştı. Toplamda 10 milyon ziyaretçiyi ağırladık.

Bir yanda bütün bu güzellikler olurken maalesef insanlık da büyük bir karanlığa doğru savruluyor. Gramchi'nin bir sözü var. “Eski dünya ölüyor, yenisi doğmakta zorlanıyor. Şimdi canavarların zamanı.” Dünya kurulmaya çalışılan yeni bir düzenin sancılarını yaşıyor. Ne yazık ki bu düzen, barış, adalet ve merhamet etrafında değil; güç, şiddet ve zulüm temelinde şekilleniyor.

Gazze'de masum siviller ve bebekler katlediliyor. Dünya ise bu katliamı maalesef ekranlardan izliyor. Barışı sağlaması gereken uluslararası kuruluşlar işlevsiz halde. Birleşmiş Milletler gibi yapılar, adaleti sağlamada yetersiz. İnsan Hakları Beyannamesi ve Cenevre Konvansiyonu gibi insanlığın ortak mirası olan rehber metinler ayaklar altında.

Haberin Devamı

Ve dünya tanrısı para olan ve diğer tarafta tanrısı olmayan bir taraf arasında seçim yapmak zorunda. Adaletsizlik kol geziyor. Ne yöne baksak haksızlık ve eşitsizlik görüyoruz.

Nükleer enerji geçmişte atom bombaları ile yüzbinlerce insanı öldürmek için kullanıldı. Benzer bir süreç yapay zeka için de kullanılıyor. Yapay zekayı eğitimde ve sağlıkta hizmet sunabilmek için kullanmak da mümkün.

Tedarik zincirine yerleştirilen bombalar, telefonlar ve kulaklıklarla insanları katletmek için kullanıldı. Biz TEKNOFEST olarak teknolojinin canavarca kullanımına karşı çıkacağız. Herkes sussa biz gençler susmayacağız. Teknolojiyi refah dağıtmak ve adil bir gelecek inşa etmek için kullanacağız.



İnsanlık bilgiyi binlerce yıl kulaktan kulağa anlattı. Kalemi keşfettiğinde ise bilimi hurafelerden arındırarak aktardı. Yapay zeka da insanlık için bir kalem. Yapay zeka etik ve ahlaki öğelerle şekillendirilirse insanlık için bir dönüm noktası olabilir. Aksi halde insanlık için karanlık olur. Bu harekete dur diyecek bir hareket var. TEKNOFEST hareketi.

Haberin Devamı

Dünyayı değiştirecek projeler bu meydandan çıkacak. Memleketimizin geleceğini ve daha adil bir dünyayı burada inşa edeceğiz.

Hep birlikte dünyanın geleceğini Türkiye'den inşa edeceğiz. Anne ve babalarımız emin olun TEKNOFEST gençleri sizin gururunuz olacak. Dünyayı değiştirecek ve hayallerinizle bu yolculuğa sizler de katılın. Hep beraber dünyayı değiştirelim. Diyarbakır'dan Trabzon'a İstanbul'dan Başkent Ankara'ya ülkenin bütün gençlerine seslerine sesleniyorum. Aklınızla, sevginizle gelin. Gelin el ele tutuşalım, gelin dünyayı değiştirelim. Gelecek sizsiniz siz dünyayı değiştireceksiniz.