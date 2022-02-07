TEKNOFEST heyecanı Azerbaycan'da! Bayraktar: Yüksek teknolojiyi kimseye bağlı olmadan gerçekleştirmeliyiz

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Dünyanın En Büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’e beşinci yılında 26-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün ev sahipliği yapacağı TEKNOFEST’in tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Bugün gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiyev, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, şehit aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.

“BAĞIMSIZLIĞIMIZ İÇİN MİLLİ BİR SAVUNMA SANAYİYE SAHİP OLMAMIZ ŞART”

Tanıtım toplantısında konuşan Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST’in kalbinde geleceğin trendlerini içeren teknoloji yarışmalarının bulunduğunu belirterek,“Teknofest, aynı zamanda adına milli teknoloji dediğimiz bir hareket. Her alanda yurtdışına bağımlı olmaya direnen geçlerimizin dünyaya biz de buradayız dediği en büyük platform. TEKNOFEST seferberliği, milletimizce öylesine ilgi ve teveccüh gördü ki, ikinci yılında 1 milyon 720 bin kişinin katılımıyla dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali oldu. TEKNOFEST’i bu yıl, Eylül ayında Samsun merkezli olmak üzere Karadeniz’de düzenleyeceğiz. Buradan gelme imkanı olan tüm Azerbaycanlı kardeşlerimi TEKNOFEST Karadeniz’e davet ediyorum. TEKNOFEST gün geçtikçe büyüdü, büyümeye devam ediyor. Yurtdışından da ciddi işbirliği teklifleri alıyor. Yurtdışında bir TEKNOFEST gerçekleştireceksek bunu ilk olarak, kader birliği yaptığımız, can kardeşlerimizin topraklarında yapmak istedik. Bu sebeple Türkiye dışındaki ilk TEKNOFEST’i Azerbaycan’da yapıyoruz. Unutmayalım ki bağımsızlığımız için milli bir savunma sanayiye sahip olmamız şart. Bunun en iyi örneğini milli özgün olarak geliştirdiğimiz Bayraktar SİHA’larımız, Türkiye’nin terörle mücadele harekâtında ve kanayan yaramız Karabağ’da gördük. Allaha şükür olsun ki o yara zaferi mimari şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde kapandı. Karabağ işgalden azad oldu. Karabağlı canlar evlerini dönmeye başladı. Tam da bu sebeple yüksek teknolojiyi muhakkak suretle, kimseye bağımlı olmadan milletimizin geliştirmesi gerekiyor” dedi.

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“OMUZ OMUZA VEREREK ÇALIŞMAYA DEVAM ETMELİYİZ”

Azerbaycan ve Türk halkının Bakü’de tek millet olarak yan yana yine beraber olduğunu vurgulayan Bayraktar,“İstanbul’da semaya, eller açılarak edilen duaya Bakü’de amin denilir. Dünyada açık ara en büyük teknoloji yarışma platformu olarak 200 bin öğrenci ve 39 farklı yarışmayla TEKNOFEST yoluna devam ediyor ve bu yarışmalardan gelişen gençler girişimlerini kuruyorlar, dünyayı açıklıyorlar, önemli firmalarda ve ülkemizin kritik ve stratejik projelerinde yer alıyorlar. TEKNOFEST Azerbaycan’da ilk yılında yoluna 10 yarışma ile başlıyor. Tüm teknoloji meraklılarını ellerini çabuk tutup 17 Şubat’a kadar bu yarışmalara başvuru yapmaya çağırıyorum. Bu yarışmaları düzenlemekteki amacımız hem milletimizin hem de büyük insanlık ailesinin huzur ve refah içerisinde yaşayacağı bir gelecek inşa etmek. Takımlarınızı kurup, yarışmalara katılım göstermeniz geleceği şimdiden hazırlamak için önemli bir zorunluluktur. Gelin geleceğin güçlü Azerbaycan’ının oluşmasında sizlerde yer alın. Azerbaycan’daki paylaşımlarımızla birlikte bu kuracağımız dene yap bilim merkezlerinde robotikten kodlamaya, yapay zekadan siber güvenliğe, geleceğin teknoloji kanallarına inşallah genç kardeşlerimiz, yetişecek ve hazırlanacaklar. Yüzyıllar öncesinden başlayan, Kafkas İslam Ordusundan Karabağ Savaşı’na kadar uzanan ortak tarihimiz gösterdi ki birbirimizden ayrı düştüğümüzde, uzak kaldığımızda hep kaybettik. Bu sebeple artık hep bir arada büyük hedefler için el birliğiyle, omuz omuza vererek çalışmaya devam etmeliyiz. Birlikteliklerimiz ülkelerimizin mürebbeh geleceği ve tam bağımsızlık mücadelesine de en büyük destek olacaktır. Önemli olan zorluklar karşısında pes etmeden, yılmadan mücadeleye devam etmek. Bunun için güçlü bir inanç, etik ve ahlaktan asla ayrılmadan sonuna kadar mücadeleyi sürdürmeliyiz. Azerbaycan’ın ulusal bağımsızlık harekatının öncülerinden Mehmet Emin Resulzade’nin dediği gibi; bir defa yükselen bayrak, bir daha yere inmez. Gün, bayraklarımızı daha da yükseğe çekip sonsuza kadar güven içinde davranacağı gündür. Sözlerime son verirken, Bakü’den Şuşa’ya can Azerbaycan’ın her köşesine selamlarımı iletiyorum. Bu vesileyle kardeşliğimizin pekişmesinde büyük rol oynayacak bu organizasyonu himaye eden cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve sayın Cumhurbaşkanı ilham Aliyev başta olmak üzere bizlere destek veren tüm kurum ve paydaşlarımıza yürekten teşekkür ederiz. TEKNOFEST Azerbaycan milletimize ve uzandığı tüm coğrafyalara şimdiden hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

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“TEKNOFEST, BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAKTIR”

TEKNOFEST’in ilk defa Türkiye sınırlarının dışında Azerbaycan’da düzenlenmesinin, Azerbaycan’la Türkiye arasındaki kardeşlik örneğinin göstergesi olduğunu belirten Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiyev,“Bu bizim için büyük bir şeref ve büyük bir sorumluluktur. Ülkemizin ekonomi, sosyal hayatındaki teknoloji sorunların çözülmesi bakımında TEKNOFEST gibi teşebbüsler büyük öneme sahiptir. 44 gün süren Vatan Savaşı’nın kahramanına çevrilmiş Bayraktar, insanların teknolojiye, ilime, eğitime olan ilginin en büyük örneğidir” diyerek, TEKNOFEST Azerbaycan gençliğinin ilime, teknolojiye, inavasyona olan ilgisini artırmak için büyük katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

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26 MAYIS'TA BAŞLAYACAK

Azerbaycan, TEKNOFEST Uzay, Havacılık ve Teknoloji Festivali’ne 2021'de ilk kez katılmıştı. Festivalin Azerbaycan ulusal çadırında Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından kurulan sergi alanında, 11 yerel firma ve start-up’ın ürün ve çözümlerinin yanı sıra yerel insansız hava araçları da sergilenmişti. Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne bağlı profesyonel pilotlar, etkinlik kapsamında düzenlenen hava gösterisinde MiG-29 savaş uçakları ile tekli uçuş gösterileri gerçekleştirmişti.

TEKNOFEST Azerbaycan ilk kez 26-29 Mayıs 2022 tarihlerinde Bakü Crystal Hall ve çevresindeki sahil bulvarında gerçekleşecek. Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı organizatörlüğündeki TEKNOFEST Azerbaycan kapsamında içlerinde Smart Karabağ Hackathon ve Rocket League Esports EuroCup yarışmalarının da olduğu 10 farklı teknoloji yarışması düzenlenecek.

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Paydaşlar ve katılımcı firmaların ürün ve projelerinin yanı sıra genç teknoloji tutkunları tarafından geliştirilen prototip ve STEM projelerinin de ziyaretçilerin ilgisine sunulacağı festivalde, insansız hava araçları ve helikopterlerin de açık havada sergileneceği bir statik alan yer alacak.

Festivalin etkinlik programı kapsamında, Azerbaycan Hava Kuvvetleri’nin hava gösterilerine ek olarak Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı Türk Yıldızları ve Solo Türk gösterileri, ana sahnede gerçekleşecek sanatçı performansları, dikey hava tüneli, su gösterileri, uçuş simülatörleri, robot gösterileri ve daha birçok etkinlik ziyaretçileri bekliyor olacak.

DÜZENLENEN YARIŞMALAR

Bakü Skills: Bakü Skills yarışması ile yarışmacıların 3B yazıcı teknolojileri konusundaki becerilerinin artırılması amaçlanmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 17 Şubat

Çevre Teknolojileri Yarışması: Çevre Teknolojileri Yarışması'nın ana hedefi insanların gezegen üzerinde bıraktığı olumsuz etkileri azaltmaktır.

Son Başvuru Tarihi: 17 Şubat

Tarım Teknolojileri: Azerbaycan’da ve dünyada tarımla ilgili büyük zorluklar yaşanmakta ve bu zorluklar çevre, ekonomi ve sağlığı etkilemektedir. İlaveten, gıda talebi dünya nüfusunun büyümesiyle doğru orantılı olarak artmaktadır. Ana hedef tarım sorunlarını tarım teknolojileriyle gidermektir.

Son Başvuru Tarihi: 17 Şubat

İnsanlık Yararına Teknoloji: Yarışmanın amacı, yarışmaların teknolojik bilgi ve deneyimlerini sosyal sorumluluk bilinci ile bütünleştirerek, topluma faydalı projeler üretmelerine destek olmaktır.

Son Başvuru Tarihi: 17 Şubat

Gözden Kaçmasın Bir de ödül verseydiniz Haberi Görüntüle

İnsansız Hava Aracı Yarışması: Birçok ülkede düzenlenen Uluslararası İnsansız Hava Aracı (İHA) yarışması ile öğrencilerin uzay ve havacılık ile hava araçlarına olan ilgileri artırılarak öğrencilere bu alanda temel uçuş bilgi ve becerileri kazandırılmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 7 Şubat

Planör Yarışması: Planör yarışması ile gençlerin uçak modelleme ve uçak tasarım becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 17 Şubat

CanSat: Birçok ülkede düzenlenen Model Uydu yarışmaları ile öğrencilere uzay ve havacılık alanında becerilerini, bakış açılarını ve bilgi birikimlerini geliştirme imkânı sunulmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 7 Şubat

Smart Karabağ Hackathon: Bu projede, Nesnelerin İnternetinin (IoT) öneminin yanı sıra, diğer teknolojiler de yadsınamaz bir rol oynuyor. Örneğin, "Uygulama Programlama Ara yüzü" (API), "Yapay Zeka" (AI), "Bulut Bilgi İşlem Hizmetleri", "Panolar", "Makine Öğrenimi", "Makineden Makineye İletişim", ve "Örgü Ağlar" ve diğer teknolojiler raporlanabilir.

Son Başvuru Tarihi: 16 Mart 2022

Robotik: Yarışmanın amacı, günlük yaşamda veya uzayda insanlara fayda sağlayabilecek ya da insanların işlerinin bir kısmını gerçekleştirebilecek, günlük rutinini basitleştirebilecek ve hatta insanları eğlendirecek robotlar tasarlamaktır.

Son Başvuru Tarihi: 17 Şubat