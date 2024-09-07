'TEKNOFEST finalleri Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda'

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TEKNOFEST Akdeniz'de 11 ilde düzenlenen yarışmalar yarın son bulacak. T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır TEKNOFEST'e dair tüm detayları CNN Türk ekranlarında açıkladı. Hıdır şöyle dedi:

Burada TEKNOFEST Akdeniz 2024 yılında Adana merkezli gerçekleşecek ama 11 farklı ilimizde yarışmalarımız devam ediyor. Antalya'da da 25 farklı yarışmanın finalleri gerçekleşiyor. Hava savunma sistemleri, kuantum teknolojileri, nükleer enerjiler gibi alanlar dahil TEKNOFEST yarışmaları var. Geçtiğimiz hafta Hyperloop yarışmasındaydık. Sadece savunma sanayi değil sivil alanda çok kıymetli projeler gerçekleştiriyorlar. Çok yoğun bir katılım ve başvuru oldu. Geçtiğimiz yıl 1 milyondu bu yıl 1.6 milyondan fazla genç yarışmalara kadar başvurdu. Antalya'da da şu an 6 bin 500 yarışmamız var.

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Önümüzdeki yıl 2025 yılında İstanbul'dayız. Sayın Selçuk Bayraktar da duyurdu inşallah yavru vatan KKTC'de de TEKNOFEST düzenleyeceğiz. Burada yetişen gençler kendi projelerini gayret edecekler. T3 vakfı olarak biz de yanında olacağız.

Adana da şampiyonlara özel şampiyonlar ligi düzenleyeceğiz. 2-6 Ekim arasında Şakirpaşa Havalimanı'nda TEKNOFEST'i gerçekleştireceğiz.