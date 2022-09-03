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TEKNOFEST büyük katılımla devam ediyor

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#TEKNOFEST#Cumhurbaşkanı#Recep Tayyip Erdoğan
TEKNOFEST büyük katılımla devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2022 12:38

TEKNOFEST 5'inci gününde tüm hızıyla devam ediyor. SOLOTÜRK uçaklarının gösterisini izleyen vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 15:00'deki katılımını bekliyor.

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Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Samsun’da 5. gününde tüm hızıyla ve coşkusuyla devam ediyor. Yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği festival Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenleniyor.

TEKNOFEST, bu yıl 101 paydaşın ve sponsor firmalar dahil 130 katılımcı firmanın yer aldığı dev bir organizasyon olarak 5. yılını kutluyor.

TEKNOFEST büyük katılımla devam ediyor

TEKNOFEST 5'İNCİ GÜNÜNDE

30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yılında görkemli bir açılış töreni ile ziyaretçilerine kapılarını açan TEKNOFEST, geride bıraktığı 5 gün boyunca teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, sergiler, zirveler, atölyeler, sahne gösterileri, konserler ve etkinliklerle dolu programıyla Karadenizlilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

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Türkiye’nin önde gelen kamu ve özel sektör firmalarının en inovatif ürünlerini sergilediği fuar alanları, gökyüzünde heyecan ve adrenalinin bir an olsun eksilmediği festivalde tamamı yerli üretim olan Milli Kanatlar’ın gösteri uçuşları, AKINCI Taaruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Bayraktar TB2, Hürkuş, Atak Helikopteri, Gökbey Helikopteri, Aksungur ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16 uçakları ile Solo Türk ve Türk Yıldızlarının muhteşem akrobasi uçuşları festival heyecanını doruklara taşıyor. Festival kapsamında düzenlenen Sahne Senin etkinliği, halk oyunları gösterileri ziyaretçilere keyifli anlar yaşatıyor. Tüm bunların yanında 7 özel tematik çadırda sergilenen yarışmalar ve eğitici atölyelerde öğrenciler bilim, teknoloji ve uzayla dolu bir serüvenle buluşuyor.

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TEKNOFEST büyük katılımla devam ediyor

KIZILELMA İLK KEZ SERGİLENİYOR

İlk kez sergilenen BAYRAKTAR MİUS Kızılelma başta olmak üzere, Hürjet, Akıncı, F-16, F-4, AS-532 EuroCopter, T-38, CN-235 CASA (HVKK), CN-235 CASA, ATAK – II, Hürkuş, TB-2, AB 412, ANKA, GÖKBEY, Beli 429 ve MMU’yu ziyaretçiler yakından inceleme fırsatı buluyor.

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TEKNOFEST büyük katılımla devam ediyor

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda TEKNOFEST 2022'ye bugün saat 15:00'da katılacak.

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