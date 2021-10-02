TEKNOFEST birincisinin hedefi temiz enerji üreten teknolojiler geliştirmek

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Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te İnsanlık Yararına Teknoloji Sosyal İnovasyon alanında liseler arasında birinci olan Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi 4. sınıf öğrencisi İsmail Konak'ın hedefi, temiz enerji üreten teknolojiler geliştirmek. Kurumsal Akıllı Denetlem Sistemi'ni (KADSİS) geliştiren 4. sınıf öğrencisi İsmail Konak, danışman öğretmeni Ayşe Aylin Erdoğan ile katıldığı TEKNOFEST'te birinci olarak maddi desteklenme ödülü kazandı.

Geliştirdiği sistem ve kendi yazdığı yazılımla geliştirdiği, kurumların girişine konulacak KADSİS cihazı, üzerindeki görüntü, ses ve ateş ölçebilme yeteneğiyle öne çıkıyor. HES kodu da sorgulayabilen cihaz dışarıdan herhangi bir yardım almadan Sağlık Bakanlığından aldığı verilerle kişilerin sağlık durumunun riskli olup olmadığını söylüyor. Salgın sonrasında da kurumların yoklama, denetleme gibi işlemlerini de yapması planlanan cihazı geliştiren İsmail Konak, şimdiden Din Eğitim Genel Müdürlüğünden 14 sipariş aldı.

Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi 4. sınıf öğrencisi İsmail Konak, AA muhabirine, KADSİS'in insanların bulunduğu her ortamda kullanılabileceğini söyledi. Kurumlarda Kovid-19'dan sonra yoklama ve denetleme işlemlerinin devam edeceğini, geliştirdiği yazılımı salgın sonrasında da kullanılacak şekilde tasarladığını vurgulayan Konak, şöyle konuştu:

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"Yazılıma ilgim vardı, bununla alakalı çeşitli çalışmalar yapıyordum. Yüz tanıma teknolojileri üzerine ciddi anlamda çalışmaya başladım ve bu çalışmalarımı sürdürdükçe bunun bir yoklama sistemi olarak kullanılması gerektiğini düşündüm. Danışman öğretmenim Ayşe Aylin Erdoğan ile beraber bunu bir proje haline getirme fikri doğdu. İlerleyen süreçte projemizi inceleyen Din Eğitimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz oldukça beğendi ve genel müdürlüklere 14 adet sipariş talep etti. Bu doğrultuda KADSİS'in hem maliyetini azaltmak hem de eksikliklerini gidermek amacıyla ikinci versiyon üzerine çalıştım ve bunu ortaya çıkardım."

İkinci versiyonda daha basit ara yüzler, daha basit kullanım gibi özellikler eklediğini dile getiren Konak, projesinin başka yarışmalarda da dereceler aldığını belirtti. Okuldaki atölyelerin, kendisini geliştirme ve projeler üretme noktasında büyük faydasını gördüğünü anlatan Konak, şöyle devam etti:

"Fransa'da ilkokulu okudum, bundan dolayı Fransızca biliyorum. Aynı zamanda gerek okulumuzdaki kurslardan gerek katıldığım etkinliklerden konuşarak ve tartışmalara katılarak İngilizcemi de geliştirme fırsatı buldum. Yaklaşık 1,5 sene süren hafızlık eğitimim oldu. Yazılımın ve yapay zekanın gücü her geçen gün artıyor. Bunları doğru biçimde kullanarak enerji alanında füzyon gibi yenilikçi enerjilerle alakalı çalışmaları aynı zamanda yapay zekayla da birleştirip bu konuda dünyada yapılan çeşitli çalışmalara katkı sağlamak hedefim. Stabiliteyi sağlayıp temiz enerji ve bol enerji üretmeyi amaçlıyorum."

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"AKADEMİK BİLİM KURULUMUZDAN DESTEK ALIYORUZ"

Okulun proje koordinatörü Ayşe Aylin Erdoğan ise okulda her sene onlarca proje üzerinde çalıştıklarını, 8 kişilik ekibin tüm okula hizmet verdiğini söyledi.

Erdoğan, okulun açıldığı 5 yıl içinde 11 projelerine patent aldıklarına dikkati çekerek, "Akademik bilim kurulumuzdan destek alıyoruz. Bunun başkanı Dr. Mustafa Öcal ve 24 akademisyenle bize tüm öğrenci, öğretmen eğitimlerinden tutun proje danışmanlığına kadar çok farklı konularda destek veriliyor. Hocalarımız dört farklı üniversiteden bize destek veriyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da okulumuzun hem hamisi hem banisi ona da çok teşekkür ediyoruz. Proje gelişmeye açık, algoritmaları sayesinde ileride çok farklı yerlere de geleceğine inanıyorum." dedi.

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Öğrencileri proje yapmaya teşvik ettiklerini ve proje takımları oluşturduklarını ifade eden Erdoğan, siber güvenlik, insansız hava araçları, kodlama, robotik gibi konularda öğrencileri eğittiklerini, bu sene de 92 öğrencinin TEKNOFEST için müracaat ettiğini belirtti.

İsmail Konak'ın babası imam İbrahim Konak da oğlunun küçüklüğünden beri teknolojiye ve bilime ilgi duyduğunu, kendilerinin de bu konuda ona yardım ettiğini aktardı.

Okulun bir proje okulu olmasından dolayı oğluna büyük katkı sağladığını dile getiren Konak, "Öğrencilerini önemseyen bir öğretmen kadrosu var. Atölyeleri bizim hayal edemeyeceğimiz güzellikte bir atölye. Okul idaresi başta müdür Mehmet Türkmen olmak üzere çok ilgilendiler." ifadesini kullandı.