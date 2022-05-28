Azerbaycan’da TEKNOFEST heyecanı... Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Azerbaycan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan "TUR" uçağıyla saat 11.00'de Bakü'ye hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Apronda askeri tören kıtasını selamlayan Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe uğurladı.

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TEKONEFEST'E KATILACAK

"Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan"ın Seçkin Gözlemci Günü'ne iştirak edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asan (Kolay) Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi'nin açılışına katılacak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya gelecek.

YERLİ SİHA’LARA BÜYÜK İLGİ

Festivalde, Azerbaycan’daki 44 günlük savaşın ardından gelen Karabağ zaferinde büyük rol oynayan Türk SİHA’lara ilgi oldukça büyükken, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. TEKNOFEST Azerbaycan için Bakü’ye gelen Selçuk ve Sümeyye Bayraktar çifti, Karabağ zaferinin simge kenti Şuşa’da geri alınan tarihi mekânları gezdi. Şuşa ziyaretinde Bayraktar çiftine TEKNOFEST paydaşları ve bir grup gazeteci eşlik etti.

Şuşa’da restorasyonuna başlanan tarihi yapıları ziyaret eden Bayraktar, “Şuşa Karabağ çocukluğumuzda işgale uğramıştı. Şehitlerimiz oldu, yurdundan vatanından göç etmek zorunda kalanlar oldu. Tabii bu bizim için büyük bir yaraydı. Hem zaferin mimarı şehitlerimiz hem Cumhurbaşkanlarımız hem de Türk ordularının gayreti ile muzaffer olundu. Biz de yüksek teknoloji ürünü SİHA’ları geliştirmekten ve hem de bir mühendis olarak bizzat içerisinde olmaktan bu zafere katkı vermekten büyük onur duyuyoruz. Milli olarak geliştirdiğimiz insansız hava araçlarımız burada ordularımıza destek oldu” dedi.

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‘KARABAĞ’A GELMEK AYRICA ANLAMLI’

“Biz mühendisler için bir yüksek teknoloji eserinin böylesine anlamlı bir muharebede kullanılması en büyük onur ve şeref. Çünkü bu teknolojiyi anlamlı kılan hangi nedenle, hangi niyetle, hangi hedefle geliştiriliyor olması. Bir anlamda Bayraktar TB2 SİHA’ları burada anlamını kazanmış oldu” diyen Bayraktar sözlerine şu şekilde devam etti:

“TEKNOFEST için buradayken Karabağ’a gelmek ayrıca anlamlı. TEKNOFEST, uluslarımızın milletimizin bağımsızlığı ve müreffeh olması için yüksek teknoloji geliştirme misyonunu tüm toplumla özellikle gençlere paylaştırma çabası. Burada verilen vatan mücadelesinin gelecek nesillere aktarılması nasıl önemliyse yeniden aynı acıların yaşanmaması için yüksek teknolojiyi geliştirerek verilen bağımsızlık çabasının tüm toplumla gençlerle paylaşılması da önemli. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok ama bizim olanda gözü olanla da sonuna kadar mücadele edeceğimizi her türlü bunu yapmak için her alanda bilimse bilim teknolojiyse teknoloji; yüksek teknolojiyse yüksek teknoloji, cesaretse cesaret... Bu yüreğe bu inanca sahip olduğumuzu tüm nesillerimizle birlikte bunu yapacağımızı bilmesini isteriz.”