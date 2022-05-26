Teknofest Azerbaycan başladı! Bayraktar: Meselenin özü inanmaktan geçiyor

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Dünyanın önde gelen teknoloji festivalleri arasındaki yerini alan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu yıl ilk kez Azerbaycan’da yapılıyor. Başkent Bakü’deki Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta gerçekleştirilecek festivalde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta festival devam ederken, Bakü semalarında gösteri uçuşları yapacak olan ekipler de provalarını gerçekleştirdi. Festivalde sergilenecek uçaklar, insansız hava araçları, helikopterler ve zırhlı araçların yanı sıra Bayraktar Akıncı TİHA ve Bayraktar TB2 SİHA alandaki yerlerini aldı.

Festivalde, Türkiye'den İçişleri, Milli Eğitim, Ulaştırma ve Altyapı Bakanları, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, ASELSAN, Baykar, HAVELSAN, ROKETSAN, STM, TEI, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Türkiye Uzay Ajansı gibi kurum ve kuruluşlar tarafından stantlar açıldı.

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Azerbaycan'dan katılımcı kuruluşlar ile yarışmalara katılan gençler de festival çerçevesinde ürünlerini ve projelerini tanıtacak. Ayrıca Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Bakü semalarında gösteri uçuşları yapacak.

Festival çerçevesinde lise, lisans ve üzeri mezun kategorilerinde Baku Skills, Çevre Teknolojileri, İnsanlık Yararına Teknoloji, İnsansız Hava Araçları, Planör, Tarım Teknolojileri, CanSet, Robotik, Smart Karabağ Hackathon, Rocket League Avrupa Şampiyonası yarışmaları düzenlenecek. TEKNOFEST’in 4 gün boyunca 50 bin ziyaretçi kabul etmesi beklenirken, 120 bin metrekare alanda yapılacak olan festivalde 5 bin kişi yarışacak.

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SELÇUK BAYRAKTAR: DÜNYANIN EN İYİSİ OLABİLİRSİNİZ

TEKNOFEST hazırlıklarını incelemek üzere Bakü'ye gelen Selçuk Bayraktar burada açıklamalarda bulundu. Bayraktar konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bizim için bir hayal ile başlayan TEKNOFEST Azerbaycan’a hoş geldiniz. Bakü’de kardeşlerimizle birlikte olmaktan büyük gurur duyuyoruz. TEKNOFEST’i en iyi anlatan ifadeler takım çalışması, yüksek teknoloji, seferberlik ve inançtır. Dünyadaki büyük işlerin hepsini sırt sırta vermiş takımlar başarıyor. Ülkelerin bağımsızlıklarını korumaları için yüksek teknolojiye sahip olmanın ne derece önemli olduğunu görüyoruz.

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Başaracağına inanmayan bir insan nasıl mücadele edebilir. Amacına nasıl varabilir. Tam da bu nedenle tüm meselenin özü inanmaktan geçiyor. Aziz bacı ve gardaşlar insanı en zor anda dahi motive eden unsurlar inancı ve hedefleridir. Genç kardeşlerim ne sorusundan daha çok nasıl ve neden sorularını önceleyin. Merhum babamız Özdemir Bayraktar’ın nasihati olarak hakkı üstün tutmayı yaşam gayesi edinin. Güzel ahlak ve etikten ayrılmayın. İnanarak başladığınız işlerde ailenize, ailenizden de öte milletinize, milletinizden de öte insanlığa fayda sağlamayı amaç edinin. İnanıyorum ki eğer bu hususlara değer vererek çalışırsanız yaptığınız işte dünyanın en iyisi olabilirsiniz.”

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BAKAN VARANK: BURADA BULUNMAK BÜYÜK BİR ŞANS

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Hürmetli Azerbaycanlı gardaşlar, hanımlar ve cenaplar sizleri coşkuyla hasretle muhabbetle selamlıyorum. Öz vatanımızdan ayırmadığımız can Azerbaycan’da sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyorum. Dünyanın bir numaralı havacılık uzay festivali TEKNOFEST’E hamınız hoş gelmiş. TEKNOFEST’i önce İstanbul’da yaptık daha sonra Anadolu’ya taşıdık. Cumhurbaşkanımız TEKNOFEST’i uluslararası merkez haline getireceğiz dediğinde ilk yer Azerbaycan olacaktır.

Her sene TEKNOFEST alanına girdiğimde yaşadığım coşkuyu bugün bir başka yaşıyorum. Bugün Türkiye adına değil kardeş Azerbaycan adına seviniyorum. Emin olun sizler de bu alanı gezdiğinizde aynı duyguyu yaşayacaksınız. Gözleriniz dolacak, heyecanlanacaksınız, gurur duyacaksınız. Başardıklarını gördüğünüzde içiniz titreyecek. Kardeş iki ülkenin el ele omuz omuza teknoloji meşalesini yaktığı bir anın şafağındayız. Bugün bu ana eşlik eden gençler yarın dünyaya yön verecek mühendisler, bilim insanları olacak.

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Gençlerime tüm samimiyetimle sesleniyorum sizin yerinizde olsam burada yatar, burada kalkardım. Her bir teknolojiyi tek tek inceler notlar alırdım. Gerekirse eve gitmez burada yatardım. Çünkü burası öyle bir yer ki burada bulunmak büyük bir şans.

Biz Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın önderliğinde ülkemiz için bir hedef belirledik. Dedik ki bizim bağımsızlık hikayemizin adı milli teknoloji hamlesidir. Bundan 10-15 yıl önce bazı ülkeler bize paramızla dahi savunma sanayi ürünleri satmıyordu. Gizli açık her türlü ambargoyu bize uyguluyorlardı. Yeri geldiği o ürünlerin tamirini bile yapmadılar. Türkiye teröristle mücadele ederken bizi o ürünlerden mahrum bıraktılar. O gün İHA satmadıkları Türkiye devrinin en mükemmel teknolojilerini üretir hale geldi. Bugün Türk yapımı mühendislik harikalarını alabilmek için sırada bekliyorlar. Aziz milletin ne pahasına olursa olsun destekleri sayesinde oldu.

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Bu hikayenin asıl kahramanı insandır. Siyasi irade koyup yatırımı insana yaparsanız tüm başarılar arkasından gelir. Yol gösterirseniz başaramayacağınız hiçbir şey yoktur. TEKNOFEST insana yapılsan en güzel yatırımlardan bir tanesidir.”