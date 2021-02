TEKNOFEST 2021 heyecanı başladı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerinin de olduğu 67 paydaş kurumla birlikte düzenlenen TEKNOFEST 2021’in tanıtım toplantısı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sivil Savunma Başkanı İsmail Demir, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı - TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk BAYRAKTAR, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı - TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih KACIR, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk BAYRAKTAR ve paydaşlarımızın üst düzey yöneticilerinin katılımlarıyla gerçekleşti.



Tanıtım toplantısı T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı - TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın konuşması ile başladı. Bayraktar; bu yıl dördüncüsünü düzenlemek için bir araya geldiğimiz Teknofest’in 21-26 Eylül 2021 tarihlerinde “Teknofest’in Evi” olarak gördüğümüz Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşeceğini belirtti. Bayraktar konuşmasında şu sözlere yer verdi; ülkemiz, medeniyetimizin adalet ve merhamet değerleriyle harmanlanmış Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu sayesinde dünyanın yaşadığı benmerkezci kaygılara teslim olmadan vicdanıyla hareket etti. Afrika’da bir tek solunum cihazına dahi sahip olmayan ülkelere bu cihazlar hediye edildi. Küresel adalet ve merhamet değerlerimizi örnek bir tavırla tüm dünyaya göstermiş olduk. Değerli misafirlerimiz, bizler her zaman asıl kıymetin insan olduğuna inandık. Milli Teknoloji Hamlesi’ni bu noktadan, hatta bu yüzyıldan alıp, ileriye, geleceğe taşıyacak en önemli unsur, nitelikli ve yetişmiş insan kaynağımız olacaktır. Ülkemizin birçok alanda tam bağımsızlığa Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ile sahip olacağına inanıyoruz. Kıymetli konukla, Teknofest iki yıl önce 2019’da yine burada 1.720.000 ziyaretçi ile rekor kırdı. Genel olarak bizi en çok sevindiren gelişme ise Teknoloji yarışmalarına gelen başvuruların her yıl katlanarak artması oldu. Teknofest 2021’de salgının izin verdiği ölçüde; havacılık ve akrobasi gösterileri, sürpriz yarışmalar, sergiler, eğitimler ve yatırımcılarla girişimcilerin buluşacağı uluslararası girişim zirvesi gibi zengin aktiviteler düzenlemeyi hedefliyoruz. Bayraktar konuşmasını “Teknofest ekibi olarak 7’den 77’ye tüm milletimizi 21-26 Eylül 2021 tarihlerinde heyecanımıza ortak olmak için Atatürk Havalimanı’na bekliyoruz.” diyerek tamamladı.



Toplantıda gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için TEKNOFEST 2021 kapsamında bu yıl 35 farklı teknoloji yarışmaları ile ilgili bilgiler Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı - TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih KACIR tarafından aktarıldı. Kacır sunumunda Teknofest 2021 kapsamında ilk defa düzenlenecek olan yarışma kategorilerinden, geçtiğimiz yıllarda yaşanan başarılardan da bahsetti. Teknofest’in milli gururumuz olduğunu vurgulayan Kacır, Teknofest’in ilk üç yılına ait rakamsal verileri paylaştı.



Düzenlendiği ilk yıldan bugüne Teknofest’in önemli paydaşları arasında yer alan Savunma Sanayi Başkanlığı’nın Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de toplantıda konuşma yaptı. Demir; “Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı olarak, Türkiye’nin milli teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi yolunda amaçlar edinmiş böylesine önemli bir organizasyonun paydaşı olmaktan duyduğumuz memnuniyeti sizlerle paylaşmak istiyorum. TEKNOFEST, gelişen ve güçlenen Türkiye’nin daha etkin şekilde varlık göstermesine büyük katkı sağlayacak pek çok unsurun ortaya çıkarılmasında öncü rol oynayacak aktörlerin doğmasına imkan sağlayan bir zemin hazırlamaktadır. Neslimizden aldığımız enerji ile Küresel Güç Vizyonuna ulaşmak için, çok çalışmaya ve durmadan üretmeye devam etmeliyiz. Başkanlığımız, genç kardeşlerimizle önümüzdeki güzel günleri beraber inşa etmek adına, gerek T3 Vakfı, gerekse diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışmakta; milli teknoloji hamlesi heyecanını gelecek nesillerle beraber yaşamak adına farklı faaliyetlerle gençlerimize ulaşmayı hedeflemektedir. Bizler inanıyoruz ki geleceğin Nuri Demirağ’ları, Vecihi Hürkuş’ları, tıpkı onların heyecanıyla bu festivalde emek harcayan, yeni fikirler üreten ve hayallerini hayata geçirmeye çalışan gençlerimizden çıkacaktır. Bizler de her daim bu kardeşlerimizin destekçisi olacağız. TEKNOFEST’e başından beri desteğini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza, bu organizasyonu dünyanın en büyük teknoloji festivallerinden biri haline getiren Türkiye Teknoloji Takımı Vakfına, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ve ismini burada sayamayacağım bütün paydaşlara teşekkür ediyorum. TEKNOFEST 2021’in ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.



Tanıtım toplantısının son konuşmasını ise güzel şehrimiz İstanbul’umuzun Valisi Sayın Ali Yerlikaya gerçekleştirdi. Vali Yerlikaya konuşmasın şu sözlere yer verdi; Teknofest, 3 yılda küresel kimlik kazandı. Dünyanın en önemli bilim, teknoloji ve uzay festivalleri arasına girdi ve doğduğu yere İstanbul’a döndü. İstanbulumuzda bu dev organizasyona 2021’de yeniden ev sahipliği yapmaktan büyük sevinç ve heyecan duyuyoruz. Türkiye’nin istikbaline, medeniyetimizin baş şehri İstanbul’dan omuz veriyoruz. Eylül ayında ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyacağımız TEKNOFEST’te buluşmak üzere hepinizi muhabbetle selamlıyorum.”



Tanıtım toplantısında son konuşmayı gerçekleştiren İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın ardından Teknofest 2020’nin şampiyonu gençlerle çevrimiçi bağlantılar gerçekleştirildi. İstanbul, Gaziantep, Manisa, Samsun, Isparta, Bursa, Denizli ve Sivas olmak üzere 8 ile gerçekleştirilen bağlantılar ile gençler imkansız diye bir şey olmadığını, TEKNOFEST’in hayallerinin kapısını açtığını ve unutulmaz bir deneyim yaşattığını vurguladılar.



TEKNOFEST 2021 YARIŞMALARI…



Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen “Teknoloji Yarışmalarına” başvurular başladı. Toplumun her kesiminden binlerce gencin merakla beklediği ve ilgiyle takip ettiği TEKNOFEST Teknoloji yarışmalarına geçtiğimiz yıl 81 il ve 84 ülkeden 20.197 takım, 100 bin genç başvuruda bulundu.



Bu yıl TEKNOFEST Teknoloji yarışmalarına yine ilkokul seviyesinden ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce gencimiz hayallerini gerçekleştirmek için birbirinden farklı kategorilerde düzenlenen teknoloji yarışmalarına katılabilecek. Son başvuru tarihi ise 28 Şubat.



KENDİNE GÜVENEN GENÇLER, 35 FARKLI KATEGORİ SİZLERİ BEKLİYOR!



Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları bu yıl 35 farklı kategoride düzenleniyor. TEKNOFEST 2020’den farklı olarak Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Savaşan İHA, Yapay Zeka, Kültür ve Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmaları ilk kez düzenleniyor.



YAPAY ZEKA, SU ALTI SİSTEMLERİ, OTONOM SİSTEMLER TEKNOLOJİNİN HER ALANINDA YARIŞMALAR



Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için Roket’ten Otonom Sistemlere, Tarım'dan Sualtı Sistemleri’ne teknolojinin her alanında düzenlediği yarışmalarla Türkiye tarihinin en büyük Teknoloji Yarışmalarını gerçekleştiriyor. Gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin arttırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için bu yıl ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 5 Milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanıyor. TEKNOFEST’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 5 Milyon TL'nin üzerinde ödülün sahibi olacak.



TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenleniyor. 21-26 Eylül tarihleri arasında yeniden İstanbul’da gerçekleşecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in bir parçası olmak ve başvurularınızı gerçekleştirmek için https://teknofest.org/yarismalar.html adresini ziyaret etmeniz yeterli olacak.