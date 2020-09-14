TEKNOFEST 2020 iÃ§in son 10

Ä°ki yÄ±ldÄ±r ziyaretÃ§i rekorlarÄ± kÄ±ran TEKNOFEST iÃ§in geri sayÄ±m baÅŸladÄ±. #MilliTeknolojiHamlesi sloganÄ± ile yola Ã§Ä±kan ve TÃ¼rkiyeâ€™nin teknoloji Ã¼reten bir topluma dÃ¶nÃ¼ÅŸmesini hedefleyen TEKNOFEST, TÃ¼rkiye Teknoloji TakÄ±mÄ± VakfÄ± ve T.C. Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼cÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde; TÃ¼rkiyeâ€™nin Ã¶nde gelen teknoloji ÅŸirketleri, kamu kurumlarÄ±, medya kuruluÅŸlarÄ± ve Ã¼niversitelerinin destekleriyle gerÃ§ekleÅŸtiriliyor.

TÃ¼rkiyeâ€™de genÃ§lerin millÃ® teknoloji Ã¼retme ve geliÅŸtirme konusunda ilgilerinin artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± hedefleyen TEKNOFEST, bu alanda Ã§alÄ±ÅŸan binlerce gencin Ã¼rettiÄŸi fikir ve projeleri hayata geÃ§irebilecekleri Ã¶nemli bir platform oluÅŸturuyor. Festival kapsamÄ±nda 21 farklÄ± kategoride dÃ¼zenlenen teknoloji yarÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸvuruda bulunan 100 bin genÃ§ten yaklaÅŸÄ±k 5000â€™i finalist olarak yarÄ±ÅŸacak.Â Â TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te yarÄ±ÅŸÄ±p dereceye girmeye hak kazanan takÄ±mlarÄ± ise 3 Milyon TL'nin Ã¼zerinde Ã¶dÃ¼l bekliyor.

TEKNOFEST 2020 teknoloji yarÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼tÃ¼cÃ¼ ve destekÃ§ileri AFAD, ASELSAN, BAYKAR,ÂBMC, BiliÅŸim Vadisi,Â HAVELSAN, T.C. MÄ°LLÄ° EÄžÄ°TÄ°M BAKANLIÄžI, ROKETSAN, SANKO, STM, TARNET, TEI, THY, TURKSAT, TAI, TÃœBÄ°TAK, TÃœBÄ°TAK MAM, TÃœBÄ°TAK SAGE ile birlikte festivale Devlet Hava MeydanlarÄ± Ä°ÅŸletmesi, Gaziantep BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, Gaziantep ValiliÄŸi, Sivil HavacÄ±lÄ±k Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, TÃ¼rk Patent, TÃ¼rkiye Uzay AjansÄ±, Turkcell, TÃœBA, TÃ¼rk Hava Kurumu, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, T.C. Savunma Sanayi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± YatÄ±rÄ±m Ofisi, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Dijital DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Ofisi, T.C. GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±, T.C. Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, T.C. KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±, T.C. Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, T.C. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ve T.C. UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ± destek veriyor.

Festivalin akademik paydaÅŸlarÄ± arasÄ±nda BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi, Bursa Teknik Ãœniversitesi, Fatih Sultan Mehmet VakÄ±f Ãœniversitesi, Gaziantep Ãœniversitesi, Gaziantep Ä°slam Bilim ve Teknoloji Ãœniversitesi, Gebze Teknik Ãœniversitesi, Hasan Kalyoncu Ãœniversitesi, Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesi, Karadeniz Teknik Ãœniversitesi, Marmara Ãœniversitesi, Medipol Ãœniversitesi, OrtadoÄŸu Teknik Ãœniversitesi, SabancÄ± Ãœniversitesi, Sanko Ãœniversitesi, SelÃ§uk Ãœniversitesi ve YÄ±ldÄ±z Teknik Ãœniversitesi yer alÄ±yor.

TEKNOFEST 2020â€™nin medya paydaÅŸlarÄ± ise sÄ±rasÄ±yla AA, TRT, A Haber -Â Sabah , Albayrak Medya,Â DemirÃ¶ren Medya, DoÄŸuÅŸ YayÄ±n Grubu,Â Haber TÃ¼rk ,Kanal 7,Â TGRT Haber ve TÃ¼rk Medya.

Â