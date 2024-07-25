Teknik eleman maaşları beyaz yaka ile yarışıyor

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Verilere göre İŞKUR aracılığıyla haziranda 62 bin 685’i erkek (%57.5), 46 bin 324’ü kadın (%42.5) olmak üzere 109 bin kişi işe yerleştirildi. En çok aranılan meslekler ise turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) oldu.

65 BİN TL ÜCRET

Allservice’in Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Akyüz, iş dünyasındaki teknik eleman eksikliğine dikkat çekerek, bu meslek grubundaki maaşların memur maaşlarıyla yarışır hale geldiğini vurguladı. Tesisatçı, elektrik teknisyeni, mekanikçi gibi meslek sınıflarında aylık kazancın 55 bin liradan başladığını söyleyen Akyüz, “Teknik personel için önerilen maaşlar net 55 bin ila 65 bin TL arasında değişiyor. Maaşların yüksekliği bu pozisyonlara olan ilgiyi artırıyor. Ancak yine de sektörün bu alanda eleman bulmakta zorlandığını söylemek yanlış olmaz” diye konuştu.