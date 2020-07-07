Teknelerde 'yerli' rüzgarı

Havalar iyice ısındı. Ailelerin tatile çıkmasındaki en önemli engeller arasında yer alan sınavlar da sona erdi. Pandemi nedeniyle evde uzun süre kapalı kalınması nedeniyle tatil planları da hızlandı. Otellerde koronavirüse karşı çok ciddi tedbirler alınsa da, kalabalık ortamlarda bulunmak istemeyenlerin tercihler ise villa, tekne ve yatlara kaydı. Bu da yabancı turistin gelemediği dönemde tekne ve yat sektöründe hareketlilik yarattı. Talebin temmuz ve ağustos aylarında yoğunlaştığına dikkat çeken sektör temsilcileri, “Pandemi nedeniyle bir hayli zor dönemden geçiyoruz. Artan yerli ilgisi çarkların dönmesi için büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgınının ardından birçok alanda değişiklikler yaşandığını ifade eden tekne kiralama platformu Viravira uygulamasının kurucu ortağı ve CEO’su Baran Yıldırım, turizm sektörünün de bu durumdan etkilendiğine dikkat çekti. Salgın nedeniyle geleneksel tatil anlayışının değiştiğine vurgu yapan Yıldırım, “Hem yurtdışına seyahat kısıtlamaları hem de hijyen endişeleri birçok kişiyi farklı arayışlara itti. Burada tabi bizler daha avantajlı konumdayız. Çünkü son dönemde artan endişeler nedeniyle tekne tatili ön plana çıktı” diye konuştu.

%40 BÜYÜME

Anket ve gelen müşteri talepleri sonucunda salgın yüzünden kullanıcıların klasik tatil alternatifleri yerine, daha korunaklı ve tanıdığı, bildiği kişilerin bulunduğu tekne ya da müstakil konutları tercih etme ihtimalinin arttığını söyleyen Baran Yıldırım, “Sene sonu itibarıyla, viravira.co olarak yurtiçi ciromuzun 2019’a göre yüzde 40’a yakın büyümüş olacağını öngörüyoruz” dedi.

YURTDIŞI YERİNE TEKNE

Geçmişte tekne kiralamaya olan talebin yarısının yurtdışından geldiğini söyleyen Yıldırım, “Yurtdışı seyahat sınırlamaları nedeniyle yabancı turistin talebinde ciddi düşüş var. Yerli talebinde ise artış var. Daha önceden yurtdışı tatili tercih eden kesimin de yat turizmine yönelebileceğini düşünüyoruz. Yerli turistin talebinde yaşanacak artış yabancıdan kaynaklanacak açığı kapatmaya yetmeyebilir ancak tekne kiralama sektörü turizmin diğer alanlarına oranla bu krizden daha az etkilenecektir” diye konuştu.

EN PAHALI TEKNE GÜNLÜK 100 BİN, EN UCUZU 1000 TL

Sistemlerine kayıtlı en pahalı teknenin günlük fiyatı 100 bin TL’nin üzerinde olduğunu kaydeden Baran Yıldırım, şunları söyledi: “En lüks tekneler genellikle motoryat tipinde olanlar. Bunların uzunlukları 40 metrenin üzerinde oluyor. Bu teknelerde her türlü konfor düşünülmüş durumda. Kamaraları ve diğer yaşam alanları oldukça geniş olan bu motoryatlarda jakuziden su sporlarına aklınıza gelebilecek her şey mevcut. Sistemdeki, en ucuz tekneler ise genellikle yelkenliler. Günlük 1000 TL’den başlayan fiyatlarla bir yelkenli tekne kiralamak mümkün. Yüzen otel olarak tabir edilen ve en çok tercih edilen gulet tipi teknelerde ise fiyat haftalık 20.000 TL civarlarından başlıyor. 6 kamaralı 12 kişilik bir gulet kiralanırsa kişi başı 1.600 TL’ye bir hafta mavi yolculuk deneyimi yaşanabiliyor.”

TEKNELERDE ALINAN KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

- Tekne çalışanlarının ve misafirlerin günlük olarak ateşi ölçülüyor.

- Tekne çalışanlarının maske ve eldiven kullanmasına özen gösteriliyor.

- Teknenin ortak kullanım alanlarında ve ihtiyaç görülen kısımlarında el dezenfektanı bulunduruluyor ve kullanımı teşvik ediliyor.

- Müşteriler tarafından satın alınan kumanya içerisindeki ürünlerin tekneye giriş aşamasında dezenfekte ediliyor.

- Kapalı alanların gün içerisinde düzenli olarak havalandırılması sağlanıyor.

AVRUPALI İZİN BEKLİYOR

Bu yılın geçen yıllardan farklı olduğunu vurgulayan Yat Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğulu, şu ifadeleri kullandı: “Yerli turistin artan ilgisiyle birlikte sektör en azından masraflarını çıkarmaya başladı. Henüz Avrupalı turist tekne ve yat kiralayamıyor. Ancak “15 Temmuz’dan sonra Avrupalı turiste izin çıkarsa çok daha iyi durumda olacağız. Rakibimiz Yunanistan’ın çok önündeyiz. Çünkü onların sağlık altyapısı kötü olduğu için Türkiye’ye çok daha fazla ilgi oluyor.”

OLUMLU ETKİLEYECEK

Yat ve teknelerin daha korunaklı bir tatil olarak görüldüğüne vurgu yapan Bodex Travel Yachting Agencey’nin direktörü Gül Gözütok, “Birbirini tanıyan aileler bir arada tatil yapacağı için insanların tercihi buraya doğru kaydı. Ancak herkes tekne ve yat kiralıyor gibi de görmemek lazım. 4-5 yıldızlı otellerde tatil yapanların tekne ve yat tatiline yöneldi. Bu yıl ilk kez mavi yolculuğa çıkacak olanlar var. Bunun da sektörü gelecekte olumlu etkileyeceğini düşünüyoruz” dedi.

TEMMUZ VE AĞUSTOS

Sezonun temmuz ve ağustos ayına sıkıştığını söylemek de yarar olduğunu kaydeden Gül Gözütok, “Tekneler tamamen dolu diyemeyiz ama herkes aynı tarihlerde talep edince yer bulmak da zorlaşıyor. Yerlinin ilgisi yükselse de Türkiye’de yat ve tekne kiralayanların yüzde 70’inden fazlasını aslında yabancı turist oluşturuyordu. Yabancı olmadığı için yerli ilgisi ne kadar artsa da sektör olarak çok iyi bir yıl geçirdiğimizi söylemek zor olur” ifadelerini kullandı.