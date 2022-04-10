Tekneler limanlara döndü

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DENİZLERDE trol ve gırgır ağları ile avcılık yapan balıkçılar için av yasağı 15 Nisan’da başlıyor. Karadeniz’de bu yıl umduğunu bulamayan balıkçılar erken paydos ederek tekneleri limana çekti, ağlarını ve teknelerini bakıma aldı. Denizde bu yılın kriz yılı olduğunu belirten Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birlik Başkanı Ahmet Mutlu, “Her sene sezona umutla başlıyoruz ama maalesef umduğumuzu bulmadığımız zamanlar oluyor. Maalesef bazı yıllar kriz yılları oluyor. Bu sene deniz istenilen balığı veremedi. İklim şartlarının bu durumda çok etkili olduğunu gördük. Denizin ortamı, balığın göç yolu hep değişti. Genelde balıkçının aşırı avlanmasına bağlarlardı bu durumu. Baktığınız zaman balıkçı şimdi avlanmıyor ama hani nerede balık. Denizlerde yeterince balık olmayınca balıkçılar sezonu erken kapattılar. Akaryakıt fiyatlarının da bu durumda çok fazla etkisi oldu. Balık tutamayınca, artan akaryakıt fiyatlarını karşılayamadığı için balıkçı, ağlarını da kendini de denizden çekti” diye konuştu.

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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Karadenizde ekolojik dengenin bozulduğuna dikkat çeken Mutlu, “Balıkçıların çoğunluğu sezonun bitmesini yani 15 Nisan’ı beklemeden birkaç ay önce sezonu kapattı. Şimdilerde ise denize açılan yok. Karadenizi paylaştığımız birçok ülkenin hamsisi, balığı var denizinde. Bizde hem iklim değişikliği hem de özellikle Doğu Karadeniz sahil kesiminde yapılan kilometrelerce dolgu alanları balıkçılığı olumsuz etkiledi. Balıkçı arkadaşlarımız Ege ve Akdeniz bölgesinde görülen birçok türün artık Karadeniz’de de olduğunu görüyor. Kıyı dolguları da denizin ekolojik dengesini bozdu. Dolgu alanları da yüzde 40’a kadar Karadeniz’de balığın oluşmamasına sebep oldu” dedi.



Tezgâhların kültür balıklarına kaldığını söyleyen balıkçı Ahmet Çoğalmış, “İlk başta istavritle başladık avcılığa. Sonra hamsi ile devam ettik. Sonra tekrar istavrite döndük. Şimdi de sezon bitti artık. Balıklarda denizde kıt olunca başladık artık ağları denizden çekmeye. Tabii bu arada yetiştirme balıklar devreye girdi. Onlar da ihtiyacı gideriyorlar” ifadelerini kullandı.

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‘HAMSİ OLMAYINCA VATANDAŞ GELMEDİ’

BALIKÇI Mehmetcan Örseloğlu, “Balıkçılık ilk başlarda çok iyi gidiyordu. Ama ne hikmetse birkaç ay sonra balık kesildi. Bir anda kayboldu. İlk dört ay periyodumuz çok iyiydi, bereketliydi. Ancak hamsi bir anda bizi terk edince vatandaş da tezgâha uğramaz oldu. Şimdi tezgâhlarımızda çeşitlilik var. Küçük teknelerin avladığı balıklarımız mevcut. Bu sezon böyle geçti, yapacak bir şey yok” dedi.

BALIK FİYATLARI 30 TL’DEN BAŞLIYOR

AVLANMA yasağının yaklaşmasına günler kala balık fiyatlarında ise bir değişiklik olmadı. Avlanma yasağı yaklaşırken Kocaeli’deki balıkçı esnafı, balıkların diğer ürünlere bakıldığında çok uygun olduğunu ifade etti. Şu anda hamsi 30 TL, istavrit 35 TL, levrek 60 TL, çipura 50 TL, uskumru 30 TL, levrek ve ispari ise 40 TL’den satışa sunuluyor. Son günlerde balığa talebin düştüğünü belirten balıkçı esnaflarından Uğur Beler, “Hem yaz mevsimi hem de ramazan ayının gelmesiyle işlerimizde bir düşüş oldu. Balık fiyatları halkın erişebileceği konumda” dedi. (İHA)

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‘GELECEK SEZONU BEKLEYECEĞİZ’

GEÇEN sene Marmara Denizi’nde etkili olan müsilaja rağmen denizlerin şu anda temiz olduğunu söyleyen balıkçı Uğur Beler, “Her şey mevsiminde güzel. Her çeşit balık da kendi mevsiminde güzel. 1 Eylül 2021’de sezon açılışı oldu. 15 Nisan 2022’de büyük kayıklar, gırgırlar ve troller için av yasağı başlayacak. Kayıklar 7 buçuk aydır denizdeydi ve bereketli bir sezon geçirdik diyebiliriz. Geçen seneki müsilajdan sonra toparlandık ve denizlerimiz temizlendi. Şu anda denizlerde sağlık açısından bir problem bulunmuyor. Önümüzdeki sezonu bekleyeceğiz, inşallah daha bereketli olacak” ifadelerini kullandı.